Hanoï célèbre le yoga, symbole de l’amitié entre le Vietnam et l’Inde

Dans le cadre des célébrations de la Journée internationale du yoga (21 juin) et des activités destinées à renforcer les liens d’amitié entre le Vietnam et l’Inde, un programme de démonstration collective de yoga s’est tenu le 14 juin à Hanoï.

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L’événement était coorganisé par l’Institut d’études sud-asiatiques, ouest-asiatiques et africaines, relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, le Musée d’ethnologie du Vietnam et l’ambassade de l’Inde au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les organisateurs ont souligné le rôle croissant des échanges culturels et de la diplomatie populaire dans le rapprochement entre les peuples. Selon eux, le yoga, patrimoine culturel immatériel originaire de l’Inde, est aujourd’hui reconnu dans le monde entier comme un symbole de bien-être, d’équilibre et d’harmonie. Son essor au Vietnam témoigne de l’intérêt grandissant du public vietnamien pour les valeurs culturelles indiennes ainsi que pour les valeurs universelles qu’il véhicule.

Le directeur de l’Institut d’études sud-asiatiques, ouest-asiatiques et africaines, Nguyen Xuan Trung, a qualifié le yoga de " patrimoine commun de l’humanité", soulignant qu’il favorise la connexion entre l’être humain, la nature et la société. Les responsables du Musée d’ethnologie du Vietnam ont également mis en avant les valeurs communes du yoga et de la culture, qui encouragent la compréhension mutuelle, le respect des différences et le dialogue interculturel.

Le vice-ambassadeur de l’Inde au Vietnam, Bastian N. Chacko, a rappelé que l’année 2026 marque le douzième anniversaire de la proclamation par les Nations unies du 21 juin comme Journée internationale du yoga. Le thème retenu cette année, «Yoga - bien vivre à tout âge», met en lumière les bienfaits de cette discipline pour la santé physique et mentale tout au long de la vie.

L’événement s’est achevé par une séance collective de yoga animée par un instructeur indien. Cette activité a offert aux participants l’occasion de partager un moment de convivialité tout en véhiculant un message de paix, de santé et d’amitié entre le Vietnam et l’Inde.

VNA/CVN