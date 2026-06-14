Comment vibrer au rythme du Mondial 2026... sans s'épuiser ?

La fièvre de la Coupe du Monde 2026, la plus grande fête du football planétaire, s’empare déjà de chaque ruelle et de chaque quartier au Vietnam. Cependant, le décalage horaire important avec les matchs disputés en Amérique du Nord s'annonce comme un véritable défi pour la santé et le rythme de vie des supporters locaux.

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Du 11 juin au 19 juillet, le Mondial 2026 donne officiellement son coup d'envoi chez les trois pays co-hôtes - les États-Unis, le Canada et le Mexique - avec, pour la première fois, la participation de 48 sélections. Selon le calendrier officiel, les rencontres s'enchaînent à des horaires variés, s'étalant du milieu de la nuit jusqu'en fin de matinée, notamment à 02h00, 05h00, 08h00, 09h00 et 11h00 (heure du Vietnam). Un décalage horaire XXL qui va obliger les supporters vietnamiens à jongler avec le sommeil pour ne rien manquer de l'événement.

À Hô Chi Minh-Ville, l'ambiance du Mondial 2026 s'infiltre déjà dans chaque artère de la métropole. Des boutiques de maillots officiels aux calendriers des matchs en passant par les terrasses de café, le football est sur toutes les lèvres. Les discussions s'enflamment, les pronostics pour le futur champion fusent, et surtout, chacun y va de son petit conseil pour enchaîner les nuits blanches sans flancher. Pourtant, derrière cette effervescence, la majeure partie des passionnés l'admet : il sera bien difficile de tenir la distance sur l'ensemble de cette compétition d'un peu plus d'un mois.

Trần Tuấn Hùng, domicilié dans le quartier de Bàn Co, confie : "La Coupe du Monde 2026 étant co-organisée par plusieurs pays, la grille des horaires n'est pas vraiment idéale pour le public vietnamien. Pour les affiches de 02h00 du matin, on peut encore tenter la nuit blanche, mais pour les matchs programmés en matinée ou en milieu de journée, c'est une autre histoire, car il faut aller travailler et gagner notre vie."

Même son de cloche chez Nguyên Hoàng Nam (quartier de Diên Hồng) : "Avec le travail le lendemain, impossible d'enchaîner l'intégralité des rencontres. La seule solution est de cibler les chocs au sommet ou de regarder les replays le lendemain. Cette année, je soutiens l'Argentine et j'espère qu'ils feront encore des étincelles. La passion est là, mais il faut savoir ménager sa santé."

Photo : CTV/CVN

Outre les supporters, les joueurs professionnels vietnamiens attendent eux aussi le Mondial 2026 avec impatience. Pour eux, ce rendez-vous dépasse le simple divertissement : c'est une véritable masterclass à ciel ouvert. Đinh Viết Tú, défenseur du Thể Công Viettel FC, témoigne : "En tant que footballeur, impossible de rater la Coupe du Monde. C'est l'occasion idéale de savourer du grand spectacle, mais surtout de décrypter le jeu et les schémas tactiques pour continuer à progresser avec mes coéquipiers. En période de Mondial, il est difficile d'échapper aux nuits blanches, surtout quand nos sélections ou joueurs préférés entrent en lice. Néanmoins, j'essaie de me rationner afin de préserver ma condition physique et de tenir le rythme de nos entraînements quotidiens."

Sur les parquets de futsal, la pression est encore un cran au-dessus, alors que le Championnat national de futsal 2026 se dispute en parallèle. Khổng Đình Hùng, entraîneur adjoint du Club des jeunes joueurs de futsal de Hô Chi Minh-Ville, confie : "Les jeunes sont tous surexcités car le Mondial n'a lieu que tous les quatre ans, mais le club traverse une phase cruciale de sa saison. Le staff technique a donc dû tirer la sonnette d'alarme très tôt. Nous encourageons les joueurs à cibler uniquement les chocs majeurs et à éviter les nuits blanches à répétition ou l'enchaînement des matchs. Bien entendu, des sanctions seront appliquées si un joueur venait à lever le pied à l'entraînement à cause de la Coupe du Monde".

Ne sacrifiez pas votre santé sur l'autel du foot

Selon le Docteur Võ Hồng Minh Công, directeur adjoint de l'hôpital Nhân dân Gia Định, si la Coupe du Monde reste une fête incontournable pour les passionnés, l'enchaînement des nuits blanches pour suivre les matchs peut avoir de graves répercussions sur la santé. Il est donc essentiel que les supporters planifient intelligemment leurs soirées télé afin de concilier passion du ballon rond et bien-être personnel.

Le manque de sommeil à répétition perturbe gravement l'horloge biologique, déréglant ainsi la sécrétion hormonale, la tension artérielle, la température corporelle et les défenses immunitaires. À court terme, la dette de sommeil se manifeste par des maux de tête, une baisse de la concentration, des réflexes ralentis, une fatigue visuelle, de l'irritabilité et un épuisement chronique. Si cette situation s'installe sur plusieurs semaines, le risque de développer des pathologies chroniques - telles que l'hypertension, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires ou les troubles de la mémoire - augmente considérablement. De plus, l'exposition nocturne à la lumière bleue des écrans (smartphones, ordinateurs ou téléviseurs) freine la production de mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil, rendant la récupération d'autant plus difficile après ces nuits blanches.

Une autre habitude nocive des supporters durant la saison des matchs consiste à consommer de l'alcool tout en grignotant des aliments frits et riches en graisses. Selon les spécialistes, l'alcool perturbe la structure naturelle du sommeil et provoque des arythmies cardiaques, ce qui s'avère particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de pathologies sous-jacentes. Par ailleurs, la nourriture grasse favorise les reflux gastriques, les ballonnements, ainsi que l'accumulation de graisses dans le sang et le foie.

Pour vivre un Mondial en toute sécurité, le Docteur Võ Hồng Minh Công recommande : "Les passionnés devraient cibler uniquement les matchs cruciaux au lieu d'enchaîner les nuits blanches tout au long de la compétition. En cas de veille nocturne, il est conseillé de faire une sieste avant le coup d'envoi ou de rattraper le sommeil pendant la journée. Il faut également veiller à s'hydrater suffisamment, privilégier des collations légères comme des fruits, du yaourt ou des oléagineux au détriment des fast-foods, et limiter au maximum la consommation d'alcool".

Truong Giang/CVN