Le Vietnam accueillera une étape des UTMB World Series

Le Vietnam accueillera pour la première fois une étape des UTMB World Series, l’un des circuits de trail les plus prestigieux au monde, ouvrant ainsi la voie à une meilleure visibilité internationale des parcours montagneux vietnamiens.

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Photo : VNA/CVN

Selon le quotidien français Ouest-France, la course Vietnam Highlands Trail by UTMB se tiendra du 8 au 10 janvier 2027 dans la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông. Cette nouvelle épreuve a été ajoutée au calendrier 2027 des UTMB World Series, qui regroupent actuellement 64 compétitions organisées dans 29 pays et territoires.

Les UTMB World Series rassemblent aussi bien des athlètes professionnels que des passionnés de trail du monde entier. Les coureurs terminant les épreuves du circuit accumulent des "Running Stones" , leur permettant de prétendre à une qualification pour la finale HOKA UTMB Mont-Blanc, organisée chaque année à Chamonix, dans le Sud-Est de la France.

Les organisateurs espèrent faire du Vietnam Highlands Trail by UTMB une compétition de référence dans la région des hauts plateaux d’Asie du Sud-Est. Selon les données de l’UTMB, environ 22.000 Vietnamiens disposent actuellement d’un "UTMB Index" valide, dont 38% de femmes, témoignant du fort essor du trail au Vietnam.

La compétition de Dà Lat comprendra cinq distances : 100 km, 50 km, 20 km, 10 km et 5 km. Les parcours conduiront les participants à travers des terrains emblématiques des hauts plateaux, notamment quatre sommets réputés : LangBiang, Bidoup, Pinhatt et Nui Voi.

Selon les organisateurs, chaque montagne possède son propre écosystème, relief et paysage, offrant aux coureurs une expérience variée, entre forêts de pins, collines montagneuses et pistes de terre rouge caractéristiques des Hauts Plateaux du Centre.

Les inscriptions ouvriront le 2 juin pour les athlètes disposant d’un UTMB Index, avant d’être accessibles au grand public à partir du 4 juin sur le site officiel de la compétition.

VNA/CVN