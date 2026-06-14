Coupe d’Asie d’aviron : le Vietnam rame vers l’or avant les Jeux asiatiques

Les performances éclatantes des rameurs vietnamiens lors de la Coupe d’Asie d’aviron 2026 témoignent des progrès constants de la discipline et nourrissent les espoirs de titres aux prochains Jeux asiatiques.

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Photo : CTV/CVN

Le Vietnam a signé des résultats au-delà des attentes à la Coupe d’Asie d’aviron tenue fin avril dernier à Chungju, en République de Corée. Sa première médaille d’or est revenue au quatre féminin de pointe sans barreur composé de H-July Bya, Lê Thi Kim Truc, Hà Ngoc Linh Nhi et Pham Thuy My. Dans la foulée, le quadruple de couple féminin sans barreur avec Pham Thi Thao, Bùi Thi Thu Hiên, Pham Thi Huê et Dinh Thi Hao a permis à l’hymne national vietnamien de retentir une nouvelle fois au bord du lac.

Et la fête ne s’est pas arrêtée là. Les duos Pham Thi Huê - Dinh Thi Hao et Nguyên Thi Giang - Bùi Thi Thu Hiên ont ajouté deux autres titres dans les épreuves de deux de pointe.

La Coupe d’Asie d’aviron 2026 a réuni 15 des meilleures sélections du continent. La plupart des nations engagées avaient fait le déplacement avec leurs meilleurs éléments afin de préparer les Jeux asiatiques. Pour de nombreux rameurs, l’enjeu consistait également à décrocher des résultats de référence en vue d’obtenir leur place pour le rendez-vous japonais. C’est pourquoi le staff vietnamien considérait cette compétition comme un test grandeur nature pour évaluer la forme et le niveau réel des adversaires directs dans la course aux médailles.

Selon Nguyên Hai Duong, vice-président et secrétaire général de la Fédération vietnamienne d’aviron, ces résultats remarquables sont le fruit de la volonté, de la ténacité et de l’esprit combatif des athlètes, mais aussi de l’investissement constant des experts et entraîneurs. Ils illustrent également la progression durable de l’aviron vietnamien dans le sport de haut niveau.

Un travail de fond derrière les médailles

Derrière les podiums accumulés ces dernières années se cache un patient travail de construction. Le choix d’envoyer de jeunes rameurs en stage dans des centres aux conditions difficiles, de les exposer très tôt à la concurrence internationale et de renforcer parallèlement leur préparation mentale a permis au Vietnam de se présenter sur les grands rendez-vous avec une confiance grandissante.

Photo : CTV/CVN

Les trois rameuses ayant signé un doublé en or en République de Corée, Pham Thi Huê (1990), Dinh Thi Hao (1997) et Bùi Thi Thu Hiên (2002), incarnent parfaitement la réussite de cette stratégie de renouvellement. Pham Thi Huê, qui avait participé aux Jeux olympiques de Paris 2024, a su maintenir un haut niveau de performance au fil des années tout en jouant un rôle moteur auprès de la jeune génération.

Dans son sillage, les rameuses de la génération Z (nées dans les années 2000), comme Dinh Thi Hao, Hô Thi Duy ou Bùi Thi Thu Hiên, ont rapidement confirmé leur potentiel et leur capacité à prendre le relais. Résultat : une série de titres aux Championnats d’Asie d’aviron 2025, aux Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), puis plus récemment à la Coupe d’Asie d’aviron 2026.

Si la Coupe d’Asie 2026 comptait des nations majeures comme la Chine, l’Ouzbékistan ou l’Inde, elle s’est disputée en l’absence du Japon, pays hôte des Jeux asiatiques. Le bilan coréen ne doit donc pas conduire à un excès de confiance. Pour réussir une percée en septembre, le Vietnam devra poursuivre un investissement ciblé et éviter de disperser ses moyens.

La compétition disputée à Chungju a toutefois permis au staff vietnamien de récolter des indications précieuses sur les rivaux directs et d’identifier plus précisément les épreuves dans lesquelles une lutte pour les médailles paraît réaliste.

D’ici à l’ouverture des Jeux asiatiques, l’équipe vietnamienne a déjà établi un plan de préparation minutieux, articulé autour du renforcement physique, du travail de vitesse, des ajustements tactiques et de l’adaptation à des conditions de course complexes. Les journées des rameurs commencent généralement dès 05h00, avec près de 20 km parcourus sur le lac de l’Ouest à Hanoï. Le reste du programme est consacré au renforcement musculaire, à la musculation, à la course d’endurance et à la récupération.

Au fil des années, la discipline et la capacité de dépassement des rameurs ont permis au Vietnam de devenir une nation qui compte dans la région. Pour inscrire cette progression dans la durée, l’aviron vietnamien plaide toutefois pour un renforcement des investissements dans les infrastructures et les équipements spécialisés, notamment les bateaux de compétition aux standards internationaux et les ergomètres de mesure de puissance, devenus indispensables dans l’entraînement moderne.

La question, désormais, n’est plus de savoir si le Vietnam peut rivaliser aux Jeux asiatiques. Elle est de mesurer jusqu’où il est prêt à aller lors du plus grand rendez-vous sportif du continent.

Phuong Nga/CVN