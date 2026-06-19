Coupe du monde 2026 : quand passion du football rime avec responsabilité et civisme

Durant la Coupe du monde 2026, de nombreux jeunes choisissent d’exprimer leur passion pour le football de manière respectueuse, responsable et constructive, notamment face à l’essor des plateformes numériques.

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La Coupe du monde 2026 se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’enthousiasme suscité par le plus grand événement footballistique de la planète a également gagné le Vietnam, notamment Hanoï.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Des cafés ouverts toute la nuit aux écrans géants installés dans les quartiers animés, en passant par les discussions passionnées sur les réseaux sociaux, les supporters de la capitale suivent avec ferveur ce tournoi quadriennal.

Dans cette ambiance vibrante, de nombreux jeunes choisissent d’exprimer leur passion pour le football de manière respectueuse, responsable et constructive, notamment face à l’essor des plateformes numériques.

Vigilance sur les réseaux sociaux

En tapant le mot-clé "Hong World Cup 2026" (Impatient d’attendre la Coupe du monde 2026), on trouve plus de 50 groupes Facebook consacrés à ce sujet, tels que "World Cup 2026 cùng anh em" (La Coupe du monde 2026 entre amis), "Đường tới World Cup 2026" (La route vers la Coupe du monde 2026), "Hóng trực tiếp World Cup 2026" (Hâte de regarder la Coupe du monde 2026 en direct), ou encore "Đồng hành cùng World Cup 2026" (Être aux côtés de la Coupe du monde 2026). Beaucoup de ces groupes comptent plusieurs dizaines de milliers de membres qui participent activement aux discussions.

Des pronostics de résultats aux analyses tactiques, en passant par le partage des émotions autour des équipes préférées, les échanges sont nombreux. Cependant, derrière l’effervescence des forums en ligne se cachent aussi des risques, notamment l’apparition de groupes de paris déguisés, de liens suspects ou d’invitations à participer à des activités de jeu d’argent. Face à cette réalité, de nombreux jeunes choisissent d’adopter une approche plus prudente.

Phạm Bùi Gia Bảo (21 ans), étudiant à l’Université des sciences sociales et humaines (relevant de l’Université nationale de Hanoï), explique qu’il s’informe principalement auprès de sources officielles, partage des articles sur ses équipes favorites sur sa page personnelle et limite sa participation aux débats en ligne sur les réseaux sociaux.

Photo : TH/CVN

"Je ne soutiens pas les jeux d’argent. Le football procure des émotions et de la joie, mais il ne devrait pas se transformer en activité illégale. Pour moi, l’amour de ce sport doit rester une simple passion", confie-t-il.

Dô Hoàng Hai Dang (22 ans), créateur de contenu spécialisé dans le football, explique qu’il suit habituellement les matchs à la télévision ainsi que sur des plateformes de diffusion disposant des droits officiels de retransmission.

Selon lui, de nombreux jeunes sont aujourd’hui davantage conscients de la manière dont ils accèdent à l’information et choisissent des contenus sains et responsables. "Même si des invitations à parier circulent sur les réseaux sociaux, je n’y participe pas. Pour moi, préserver l’éthique professionnelle et mon image personnelle est bien plus important", partage-t-il.

Hai Dang estime que les jeunes doivent être conscients des conséquences des activités illégales, notamment des paris sportifs. "Nous pouvons soutenir nos équipes avec passion, mais nous ne devrions pas sacrifier ce plaisir par des actes susceptibles d’avoir des conséquences négatives sur nous-mêmes et nos familles".

Soutenir sans parier

Plutôt que d’exprimer publiquement leurs opinions sur des forums bondés, de nombreux jeunes préfèrent partager leurs sentiments avec leurs amis via des groupes de discussion privés. Cela permet des échanges plus intimes et limite également les conflits en ligne inutiles.

Hoàng Ngọc Anh (21 ans) a déclaré qu’elle comptait passer plus de temps cette année à regarder la Coupe du monde en famille et entre amis. "L’ambiance des matchs en direct avec ses proches est bien plus émouvante que les échanges sur les réseaux sociaux".

Le football suscite toujours des émotions intenses et peut parfois engendrer des comportements excessifs chez certains supporters. Cependant, pour de nombreux jeunes, le respect de la loi et la civilité sont des principes essentiels pour profiter pleinement de cette fête sportive mondiale.

Partageant le même point de vue, Gia Bao explique qu’il reste toujours vigilant face aux sollicitations diffusées sur les plateformes numériques. Selon lui, les messages de prévention contre les paris illégaux, régulièrement diffusés sur les chaînes de télévision officielles, constituent des rappels nécessaires pour renforcer la vigilance des supporters.

Outre le fait d’éviter les activités illégales, de nombreux jeunes s’attachent également à promouvoir une culture en ligne positive. Quelle que soit l’équipe soutenue, ils font preuve de respect envers leurs adversaires, entraîneurs et joueurs participant au tournoi.

"Si les résultats ne sont pas ceux escomptés, nous devons continuer à débattre avec respect, en évitant les attaques et les propos irrespectueux. Au football, il y a toujours des victoires et des défaites ; l’essentiel est de respecter les différences", explique Ngoc Anh.

La maturité dont font preuve les jeunes dans leur rapport au football montre que la Coupe du monde n’est pas qu’un simple événement sportif, mais aussi une occasion de diffuser des valeurs positives telles que le civisme, la responsabilité et le respect des lois.

Lorsque la passion s’inscrit dans un cadre de civilité et de compréhension, la Coupe du monde devient une véritable célébration du partage et de l’inspiration.

Quê Anh/CVN