Le Vietnam décroche deux médailles d’or aux Championnats d’Asie de relais 2026

L’équipe nationale vietnamienne d’athlétisme a réalisé une performance remarquable lors de la deuxième édition des Championnats d’Asie de relais 2026, organisée dans la province du Zhejiang, en Chine, en remportant deux médailles d’or aux épreuves du relais 4x400 m masculin et féminin.

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Photo : Fédération vietnamienne d’athlétisme/CVN

Ces résultats ont permis à la délégation vietnamienne de dépasser les objectifs fixés avant la compétition et de confirmer la place de premier plan de l’athlétisme vietnamien en Asie, notamment dans les épreuves de relais, qui figurent depuis de nombreuses années parmi les disciplines les plus performantes du pays sur la scène internationale.

Dans la finale du 4x400 m féminin, le quatuor composé de Hoàng Thi Minh Hanh, Quach Thi Lan, Nguyên Thi Hang et Nguyên Thi Ngoc a livré une prestation de haut niveau pour franchir la ligne d’arrivée en tête en 3min 31s 16. Cette performance a permis au Vietnam de décrocher la médaille d’or devant la Chine, médaillée d’argent en 3min 32s 68, tandis que le Kazakhstan a complété le podium avec un temps de 3min 33s 87.

Quelques instants plus tard, l’équipe masculine vietnamienne a confirmé cette dynamique victorieuse. Dans la finale du 4x400 m masculin, les Vietnamiens Ta Ngoc Tuong, Vu Ngoc Khanh, Trân Dinh Son et Lê Ngoc Phuc se sont imposés en 3min 02s 60. Outre l’obtention d’une deuxième médaille d’or pour le Vietnam, cette performance a également permis d’établir un nouveau record national dans cette discipline.

La Chine a pris la deuxième place en 3 minutes 03 secondes 23, tandis que le Sri Lanka s’est adjugé la médaille de bronze avec un temps de 3 minutes 03 secondes 33.

Avec ces deux titres continentaux, l’athlétisme vietnamien confirme sa capacité à rivaliser avec les meilleures nations asiatiques et consolide sa réputation dans les épreuves de relais sur 400 m, considérées comme l’un de ses principaux atouts depuis de nombreuses années.

Pour récompenser ces performances, la Fédération vietnamienne d’athlétisme a décidé d’accorder une prime exceptionnelle de 50 millions de dôngs pour chacune des deux médailles d’or remportées lors de cette compétition.

VNA/CVN