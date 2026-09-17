Un hôtel vietnamien figure parmi les 100 meilleurs hôtels du monde en 2026

Capella Hanoi est le seul hôtel vietnamien à figurer dans le classement des 100 meilleurs hôtels du monde en 2026, publié par The World's 50 Best Hotels en septembre.

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Photo : VNA/CVN

Dans la première partie du classement, qui couvre les places 51 à 100, Capella Hanoi fait pour la première fois son entrée à la 81e place. Il s’agit également de la première apparition de Capella Hanoi dans le classement de The World's 50 Best Hotels.

Le 15 septembre, The World's 50 Best Hotels a poursuivi la publication de son classement en dévoilant les établissements classés de la 1re à la 50e place à Paris, complétant ainsi la liste des 100 meilleurs hôtels du monde en 2026. Rosewood Hong Kong (Chine) occupe la première place pour la deuxième année consécutive, tandis que l’hôtel Passalacqua, situé au bord du lac de Côme en Italie, est l’établissement européen le mieux classé, à la 5e place mondiale.

Selon The World's 50 Best Hotels, Capella Hanoi est l’un des nouveaux établissements à faire leur entrée dans le classement cette année. L’hôtel, situé à proximité de l’Opéra de Hanoï, arbore un design inspiré de l’univers de l’opéra des années 1920.

Dans le classement des places 51 à 100, l’Asie compte 20 hôtels, dont sept au Japon, qui arrive en tête de la région. En Europe, l’Italie compte le plus grand nombre d’hôtels dans le classement 51-100, avec neuf établissements.

Le classement The World's 50 Best Hotels est établi à partir des votes de plus de 800 experts de la The World's 50 Best Hotels Academy, parmi lesquels des hôteliers, des journalistes spécialisés dans le tourisme, des formateurs et des voyageurs expérimentés dans le domaine du tourisme haut de gamme. Les membres votent pour les hôtels dans lesquels ils ont séjourné au cours des trois dernières années, selon une procédure de vote confidentielle.

VNA/CVN