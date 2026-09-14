Sa Pa confirme son attractivité avec 150.500 visiteurs en cinq jours

Avec son climat agréable toute l’année, ses paysages montagneux spectaculaires et son riche patrimoine culturel, Sa Pa continue de séduire les voyageurs. La station touristique nationale a accueilli environ 150.500 visiteurs durant les cinq jours de congé de la Fête nationale du 2 septembre, soit une progression de 11% sur un an.

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Photo : Huong Thu/VNA/CVN

Sa Pa, locomotive du tourisme à Lào Cai

Selon le portail d’information électronique de la province de Lào Cai, le secteur touristique local a enregistré une dynamique positive durant les cinq jours de vacances de la Fête nationale. La province a accueilli environ 450.000 visiteurs, soit le double du volume enregistré à la même période en 2025.

Grâce à ses panoramas naturels remarquables et à une offre touristique de plus en plus diversifiée, Sa Pa demeure l’une des destinations les plus prisées de la région montagneuse du Nord-Ouest du Vietnam.

La station touristique nationale de Sa Pa a accueilli environ 150.500 visiteurs, dont 12.200 touristes internationaux et 138.300 visiteurs vietnamiens. Ce chiffre traduit une hausse de 11% par rapport à la même période de 2025.

D’autres sites touristiques majeurs de Lào Cai ont également affiché une forte fréquentation. Bắc Hà a accueilli environ 25.000 visiteurs ; Mù Cang Chai et Tú Lê près de 27.000 ; le site du téléphérique de Fansipan Sa Pa plus de 30.708 ; le village touristique de Cat Cat environ 25.000 ; tandis que les sites de tourisme communautaire ont attiré plus de 65.000 visiteurs et la commune de Bảo Hà près de 85.000.

Afin de dynamiser l’attractivité touristique pendant les vacances nationales, la province de Lào Cai a mis en place de nombreux programmes culturels, artistiques, sportifs et touristiques. Au total, 16 activités inscrites dans le cadre de neuf festivals ont été proposées, attirant environ 105.500 participants.

Photo : Huong Thu/VNA/CVN

Ces manifestations ont mis en valeur les fêtes traditionnelles, les semaines culturelles et touristiques, les espaces thématiques, ainsi que diverses expériences destinées à promouvoir l’identité locale.

Parallèlement à la diversification des produits touristiques, les autorités locales et les prestataires de services ont accordé une attention particulière à la sécurité, à l’hygiène environnementale et à la sécurité sanitaire des aliments.

Durant cette période, aucun incident n’a été signalé via les lignes d’assistance touristique. Aucun cas d’intoxication alimentaire n’a été relevé dans les établissements de restauration, et aucune hausse abusive des tarifs ou pratique de surtaxation n’a été constatée. Les sites touristiques ont activement renforcé l’entretien des espaces et optimisé les conditions d’accueil des visiteurs.

Ces résultats témoignent de la vitalité croissante du tourisme à Lào Cai et ouvrent de nouvelles perspectives pour la province dans la valorisation de ses atouts, la diversification de ses produits touristiques et l’élévation de la qualité des services afin de rayonner auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

Sa Pa classée parmi les 53 plus belles petites villes du monde

Située entièrement dans la zone urbaine de l’ancienne ville de Sa Pa, la commune de Sa Pa se trouve au cœur du périmètre du Plan général d’aménagement de la construction de la zone touristique nationale de Sa Pa, validé par le Premier ministre vietnamien en 2023.

Photo : VNA/CVN

Avec une superficie naturelle de 60 km², comprenant 27 quartiers résidentiels et une population d’environ 21.554 habitants, Sa Pa bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel au cœur de la chaîne de Hoàng Liên Son.

Avec des températures oscillant entre 15 et 18 degrés Celsius même en plein été, Sa Pa est devenue l’une des destinations privilégiées pour fuir les fortes chaleurs en Asie.

Nichée au cœur des montagnes du Nord-Ouest du Vietnam, la localité séduit par son climat tempéré, ses paysages de rizières en terrasses, ses cascades, ses sentiers de randonnée et la richesse culturelle de ses minorités ethniques.

Chaque saison dévoile un nouveau visage de Sa Pa, entre floraisons colorées, panoramas montagneux, cultures en terrasses et expériences de découverte au plus près des habitants.

Au-delà de ses paysages, Sa Pa propose également une vaste gamme d’hébergements, une gastronomie de terroir ainsi que de nombreux festivals organisés tout au long de l’année. L’alliance entre tourisme de détente, exploration de la nature et immersion culturelle constitue l’un des principaux atouts de cette destination.

L’un des trésors naturels de Sa Pa réside dans l’écosystème du parc national de Hoàng Liên, qui abrite des milliers d’espèces végétales et animales rares. La région préserve notamment des variétés végétales endémiques telles que le bambou à feuilles rouges et le sa mu (conifère local), ainsi que plusieurs espèces animales précieuses.

L’attrait de Sa Pa dépasse désormais les frontières nationales. Le 8 avril, le magazine de voyage international Condé Nast Traveller a classé Sa Pa parmi les 53 plus belles petites villes du monde.

Dans cette sélection, Sa Pa est présentée comme une petite cité de montagne paisible, blottie au cœur du Nord-Ouest vietnamien, loin du tumulte des grandes métropoles.

Ses chaînes de montagnes majestueuses, ses rizières en terrasses, ses cascades et ses itinéraires de randonnée figurent parmi les principaux attraits mis en avant par la publication.

Selon Condé Nast Traveller, Sa Pa offre aux voyageurs l’occasion d’explorer la nature, la culture et le mode de vie local dans un environnement préservé et au rythme apaisé. Autant de caractéristiques qui résonnent avec les aspirations du tourisme moderne, en quête d’authenticité, de nature et de déconnexion.

Parmi les autres localités figurant dans cette liste des 53 plus belles petites villes du monde figurent notamment Rovinj (Croatie), Kinsale (Irlande), Varenna (Italie), Perast (Monténégro), Chefchaouen (Maroc), Albarracín (Espagne), Ban Rak Thai (Thaïlande), Baños (Équateur), Bar Harbor (États-Unis), Biei (Japon), Bled (Slovénie), Bocas del Toro (Panama), Colonia del Sacramento (Uruguay), Castle Combe (Royaume-Uni) et Esperance (Australie).

Câm Sa - Ngoc Khanh/CVN