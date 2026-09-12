Gành Da Do, la beauté brute du littoral

Situé dans la commune de Dông Son, province de Quang Ngai (Centre), Gành Da Do - le "cap aux roches rouges" - fascine par une beauté à la fois majestueuse et poétique.

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Sculpté par les forces de la terre au fil de millions d’années, le site se distingue par ses strates de roches rouges et brunes superposées au bord de la mer, offrant un panorama spectaculaire, particulièrement au lever et au coucher du soleil.

Ces dernières années, Gành Da Do s’est imposé comme l’un des sites touristiques les plus prisés de Quang Ngai. De plus en plus connu, il attire un nombre croissant de visiteurs venus de la province et d’ailleurs, séduits par ses paysages, ses découvertes naturelles et l’immersion qu’il propose dans la culture maritime locale.

Texte et photos : Phuoc Ngoc - Phuong Nga/VNA/CVN