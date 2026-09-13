La ville de Huê exploite son capital écologique pour un tourisme d’avenir

Des rivières et lagunes aux plages et forêts primaires, la ville de Huê (Centre) dispose de riches ressources naturelles propices au développement d’un tourisme durable.

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Photo : VNA/CVN

Alors que le tourisme vert gagne en popularité, la synergie des atouts naturels et culturels offre à la ville de nouvelles opportunités pour renforcer son attractivité, prolonger la durée de séjour des visiteurs et accroître la valeur ajoutée du secteur touristique.

Au-delà de son patrimoine historique, Huê possède des écosystèmes variés s’étendant des zones montagneuses et des collines jusqu’aux plaines, aux lagunes et au littoral. On y trouve notamment les rivières Huong (Parfums) et Bô, le système lagunaire Tam Giang-Câu Hai – le plus vaste d’Asie du Sud-Est – la lagune de Lâp An, ainsi que des plages telles que Thuân An, Phu Thuân, Canh Duong et Lang Cô.

La ville compte également des forêts, des ruisseaux et des cascades dans ses zones montagneuses occidentales, ainsi que des villages ruraux, des villages de métiers, des jardins et des champs qui côtoient les zones d’habitation.

Cette diversité confère à Huê des atouts majeurs pour le développement du tourisme vert. Les visiteurs peuvent ainsi conjuguer visites patrimoniales et expériences en pleine nature : randonnées à vélo, paddle, croisières fluviales, excursions sur les lagunes, séjours balnéaires, activités à la ferme et découverte du mode de vie des communautés locales.

Photo : Thanh Tuê - CTV/CVN

La commune de Hoa Châu abrite Ru Cha, la plus vaste forêt de mangroves primaires de la lagune de Tam Giang. À proximité se trouve Côn Tè, une zone humide bordant la lagune, située face à l’estuaire de Thuân An.

Lors du récent congé de la Fête nationale, Hoa Châu a expérimenté un modèle d’écotourisme communautaire à Ru Cha. Les visiteurs peuvent parcourir les sentiers traversant la forêt de mangroves matures, admirer la vue sur la lagune de Tam Giang et découvrir les modes de vie ainsi que les traditions culturelles des communautés locales.

Ru Cha est devenue une destination prisée du tourisme vert, attirant un grand nombre de visiteurs, notamment les week-ends et durant les périodes de vacances.

Photo : VNA/CVN

Lê Uy Phuong, un visiteur originaire de la province de Quang Tri, a souligné que la fraîcheur et la verdure de Ru Cha, conjuguées à l’atmosphère paisible de Côn Tè, font de cette zone un lieu idéal tant pour l’exploration de la nature que pour la détente.

Le village de pêcheurs de Ngu My Thanh, situé dans la commune de Dan Diên, constitue une autre destination remarquable pour le tourisme vert sur la lagune de Tam Giang. Les visiteurs peuvent y découvrir les activités de pêche traditionnelles tout en explorant l’écosystème de mangrove.

La protection et la restauration des mangroves sont jugées essentielles au développement durable de l’écotourisme. La commune de Dan Diên compte plus de 2.500 hectares de plans d’eau sur la lagune de Tam Giang, dont environ 150 hectares sont actuellement plantés de mangroves.

Selon Pham Công Phuoc, vice-président du Comité populaire de la commune de Dan Diên, la localité encourage les habitants à exploiter les ressources aquatiques de manière durable tout en protégeant et en étendant les forêts de mangroves.

La rivière Huong (Parfums) constitue un autre atout précieux. Au-delà de façonner le paysage emblématique de Hué, elle peut servir d’"axe vert" reliant divers produits touristiques, allant des croisières fluviales et spectacles culturels aux sites patrimoniaux, villages ruraux et zones écologiques riveraines.

Depuis début septembre, les visiteurs peuvent profiter d’un circuit combinant véhicule de visite et bateau électrique, reliant la Cité impériale de Huê aux rivières Huong, Dông Ba et Ngu Hà. Cet itinéraire offre une nouvelle façon de découvrir le complexe patrimonial à travers ses voies navigables, ses paysages et son architecture historique.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une récente inspection des infrastructures dédiées au tourisme fluvial sur la rivière des Parfums, Lê Tri Thanh, président du Comité populaire de la ville de Huê, a souligné que la rivière et ses rives recèlent un fort potentiel pour le développement de produits touristiques uniques.

Il a insisté sur la nécessité d’une planification minutieuse fondée sur une vision à long terme, visant à créer de nouvelles expériences et à prolonger la durée de séjour des visiteurs, tout en préservant le paysage, l’environnement, la culture et le patrimoine.

Les autorités étudient actuellement les moyens de diversifier les offres de tourisme fluvial et d’aménager des quais, des points d’arrêt et des zones de services reliés aux attractions et aux sites historiques.

Parmi les autres destinations potentielles figurent les lagunes de Chuôn et de Lâp An, l’estuaire de Thuân An, le parc national de Bach Ma, ainsi que des cascades telles que Mo, Kazan, Phuon, A Dôn et Anor (à A Luoi).

La visite pourrait commencer par la Cité impériale de Huê, poursuivre avec une croisière sur la rivière des Parfums, parcourir à vélo les villages ruraux, savourer la cuisine locale, explorer la lagune de Tam Giang-Câu Hai et terminer la journée à la plage. Un tel itinéraire permettrait de prolonger les séjours et de répartir les retombées économiques du tourisme, en les étendant du centre-ville vers les zones rurales, côtières et communautaires.

Pour Huê, le tourisme vert ne constitue donc pas une simple tendance. C’est un moyen de préserver le patrimoine de l’ancienne capitale impériale tout en générant de nouvelles opportunités de croissance et des moyens de subsistance, et en bâtissant une ville patrimoniale plus verte, plus agréable à vivre et plus compétitive. -

VNA/CVN