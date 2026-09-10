Un minuscule village à Dà Lat attire des touristes occidentaux

Au-delà des activités axées sur le bien-être, comme la chasse aux nuages ou la visite de jardins fleuris et de cafés, Dà Lat propose désormais un éventail plus large d'options pour les voyageurs en quête de sensations fortes et d'expériences uniques.

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La villa Hang Nga : une maison insolite et unique en son genre

Photos : Linh Trang/CVN

La villa Hang Nga - également surnommée "Crazy House" (la Maison folle) - située dans le quartier de Xuân Huong - Dà Lat (province de Lâm Dông), a fait parler d'elle dans les médias internationaux grâce à son architecture singulière.

La villa est conçue comme un univers architectural aux multiples niveaux, où chaque pas peut mener le visiteur vers un espace inattendu. Plus de cent toitures, associées à un réseau de couloirs, d'escaliers, de vérandas, de halls et d'espaces interconnectés, forment un ensemble unique où aucun détail ne se répète.

Selon CNN, des branches sinueuses en béton rappellent les membres d'un arbre tout en servant de ponts reliant les différentes sections du bâtiment. L'architecture évoque les mondes fantastiques des contes de fées et du cinéma.

Photo : Linh Trang/CVN

Bien qu'ouvert depuis plus de 30 ans, le site demeure une attraction majeure, en particulier pour les touristes internationaux. La villa attire une foule nombreuse, composée majoritairement de visiteurs venus de pays tels que la Russie, la République de Corée et l'Inde. C'est l'un des rares endroits à Dà Lat où les occidentaux sont plus nombreux que les touristes nationaux. Cet endroit ressemble à un monde de conte de fées : mystique et fantastique, tout en recelant des recoins poétiques et oniriques. "Je pense que le voyage de plus de 7.000 km depuis la Russie jusqu'à Dà Lat en valait la peine, rien que pour visiter ce lieu", confie Daria, une touriste russe.

GOD Valley (La Vallée des Dieux)

GOD Valley (La Vallée des Dieux) est un village situé sur un terrain de 6 hectares au pied du col de Tà Nung (aujourd'hui dans le quartier de Cam Ly), à près de 20 km du centre de Dà Lat. Le village a été conçu en s'inspirant de l'univers du petit peuple.

Récemment, ce village a suscité un véritable engouement au sein de la communauté internationale des voyageurs, attirant un grand nombre de visiteurs.

Nichées au milieu d'une végétation luxuriante et de fleurs, on trouve des maisons en forme de champignons pour nains, dotées de portes, de meubles et d'aménagements bas et de petite taille. Plus d'une dizaine de membres du petit peuple - principalement issus de minorités ethniques de diverses provinces - y vivent et y travaillent ; ils interagissent avec les visiteurs, prennent des photos et s'occupent des animaux. Ils animent également une chaîne TikTok où ils partagent des aperçus adorables et humoristiques de la vie quotidienne au village.

Photo : GOD Valley/CVN

Je connaissais le village féerique du "petit peuple" en Nouvelle-Zélande, décor de films mondialement célèbres. Je ne m'attendais pas à trouver un village aussi beau et charmant ici, au Vietnam, déclare Hudson Lawrence (23 ans, originaire du Royaume-Uni).

Le site touristique est également réputé pour ses immenses automates 3D très réalistes, tels que le Dieu Tortue et le Dieu de la Forêt. Ces figures peuvent bouger la tête et cligner des yeux, donnant l'impression de créatures ancestrales respirant véritablement au cœur de la forêt de pins.

Zone touristique de la cascade de Datanla

Outre les expériences propices au bien-être - comme la chasse aux nuages ou la visite de jardins fleuris et de cafés - Dà Lat propose désormais un éventail d'activités plus large pour les amateurs de sensations fortes. Parmi elles, la zone touristique de la cascade de Datanla s'impose comme la destination la plus prisée des visiteurs, tant nationaux quinternationaux. Située à 5 km du centre-ville de Dà Lat, la cascade de Datanla est non seulement un site emblématique majestueux, mais aussi un pionnier du tourisme axé sur les sports d'aventure, proposant des activités telles que la luge sur rail, la tyrolienne en forêt et le canyoning.

Photos : Dalatourist/CVN

Les visiteurs peuvent emprunter des pistes de luge sinueuses, perchées de manière spectaculaire entre collines boisées de pins et falaises escarpées. L'exploitant a récemment rallongé le parcours et accru sa difficulté, offrant ainsi des sensations encore plus intenses.

Pour ceux qui souhaitent repousser leurs limites, la descente en rappel le long de la cascade est une option possible. Le parcours est divisé en étapes de difficulté croissante, entraînant les visiteurs dans une aventure riche en émotions, passant de la peur et de l'anxiété à l'excitation et à l'ivresse de l'action.

Un représentant du site touristique a indiqué qu'en juillet 2026, les visiteurs internationaux représentaient 60% du nombre total de clients ; les groupes les plus importants provenaient de la CEI (Communauté des États indépendants, regroupant neuf pays membres officiels : Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldavie, Russie, Tadjikistan et Ouzbékistan) et de la République de Corée.

Le pont à fond de verre Ngàn Thông

Long de 325 mètres et large de 3 mètres, ce pont relie la Vallée de l'Amour à la colline Thông Nhât (Unité) et est devenu une attraction prisée des touristes internationaux. Il s'agit d'un pont suspendu dont le tablier est constitué de verre trempé à cinq couches, d'une épaisseur de près de 4 cm ; il intègre la technologie 7D pour offrir aux visiteurs des effets visuels immersifs, tout en respectant scrupuleusement les normes de conception, les exigences de sécurité en matière de charge et les critères esthétiques.

Photos : Linh Trang/CVN

La traversée du pont Ngàn Thông permet aux visiteurs d'admirer Dà Lat depuis une hauteur de près de 100 m au-dessus du sol. Selon l'exploitant, la structure peut accueillir environ 200 visiteurs simultanément.

Les données de l'Office général des statistiques indiquent que le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 1,99 million en août, soit une hausse de 19,7% par rapport au mois précédent et de 18,4% par rapport à la même période l'année dernière. Au cours des huit premiers mois de 2026, le nombre total d'arrivées internationales s'est élevé à 15,9 millions, en augmentation de 14,4% sur un an. Il s'agit du chiffre le plus élevé jamais enregistré pour une période de huit mois ces dernières années.

Selon le Centre de promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme de Lâm Dông, la province a accueilli plus de 14 millions de visiteurs - dont près d'un million de touristes internationaux - et a généré des recettes touristiques avoisinant les 40.000 milliards de dôngs au cours des sept premiers mois de 2026.

Avec la reprise des activités de l'aéroport de Liên Khuong, Dà Lat - et la province de Lâm Dông dans son ensemble - intensifie ses efforts pour accueillir un afflux important de touristes internationaux en fin d'année, l'objectif étant de transformer Dà Lat : passer d'une destination de tourisme intérieur à bas coût à un marché attirant une clientèle internationale plus exigeante.

Nguyên Tùng/CVN