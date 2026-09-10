Tourisme : le Vietnam vise le Top 3 de l’Asie du Sud-Est

La Résolution N°263 met en œuvre la Résolution N°26 du 22 août 2026 du Bureau politique sur le développement du tourisme vietnamien en tant que secteur économique de premier plan. Le programme vise à concrétiser de manière complète et coordonnée les orientations, objectifs, missions et solutions définis dans cette résolution, tout en précisant les responsabilités des organismes concernés, les produits attendus et le calendrier de mise en œuvre.

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Photo : VNA/CVN

Le gouvernement entend faire évoluer en profondeur les méthodes de développement du tourisme, en privilégiant la qualité, l’efficacité, la durabilité et la création de valeur ajoutée. Le secteur doit devenir un moteur de croissance associé à la transformation numérique et écologique, au développement culturel, à la défense et à la sécurité nationales, ainsi qu’au renforcement de la compétitivité du pays.

À l’horizon 2030, le programme prévoit également une contribution directe du tourisme de 10 à 12% au PIB et ambitionne de placer le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est en termes de taille et de rythme de croissance du secteur.

Pour faire évoluer les mentalités et renforcer la responsabilité des autorités, les ministères et les collectivités locales devront intensifier la communication et affirmer le rôle du tourisme dans la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres. Le gouvernement appelle également la population à contribuer à la construction d’un environnement touristique civilisé, sûr, accueillant et professionnel, en protégeant les ressources naturelles et l’environnement, en préservant l’identité culturelle et en adoptant un comportement respectueux envers les visiteurs, selon le principe que "chaque citoyen est un ambassadeur du tourisme".

Photo : VNA/CVN

Le développement de produits à forte valeur ajoutée donnera la priorité aux marchés à fort pouvoir d’achat, aux visiteurs séjournant longtemps et au tourisme toute l’année. Le Vietnam développera notamment le tourisme culturel lié aux industries culturelles, des produits emblématiques nationaux, de grands complexes de services, ainsi que des produits balnéaires, insulaires et fluviaux. Le tourisme médical et les services de soins de santé de haute qualité seront également développés à Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh (Nord), Huê, Dà Nang, Khanh Hoà (Centre) et Phu Quôc, Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Moderniser la gouvernance du tourisme

La gastronomie vietnamienne bénéficiera également d’une attention particulière. Le programme prévoit de développer un réseau de restaurants répondant aux normes nationales et internationales, ainsi que des centres commerciaux, des boutiques hors taxes, des magasins de marques à prix préférentiels et des marchés nocturnes. Les villages touristiques exemplaires seront soutenus afin de devenir des destinations attractives, tout en préservant les patrimoines culturels, l’agriculture, les métiers traditionnels et les pratiques locales.

Photo : VNA/CVN

Pour renforcer la marque touristique nationale, un programme de promotion pour 2026 - 2035 sera mis en œuvre, en associant tourisme, diplomatie culturelle, gastronomie, cinéma, arts du spectacle, sport, festivals et grands événements internationaux. La présence du tourisme vietnamien sera également renforcée sur les plateformes numériques et les nouveaux médias. Une stratégie de développement de la marque touristique nationale jusqu’en 2035 positionnera le Vietnam comme une destination asiatique de qualité, sûre et attractive pour son patrimoine, sa gastronomie, ses séjours balnéaires, sa culture et son art de vivre.

Enfin, le gouvernement entend moderniser la gouvernance du tourisme en s’appuyant sur la numérisation, les sciences et technologies, le tourisme vert, l’économie circulaire et l’adaptation au changement climatique. Des indicateurs permettant d’évaluer les destinations intelligentes et les capacités de développement du secteur seront élaborés. Les entreprises seront encouragées à accélérer leur transformation numérique, notamment à travers le commerce électronique, les ventes en ligne, le commerce transfrontalier et les paiements sans espèces.

Le programme prévoit également le développement de destinations et de services verts ainsi que de modes de transport propres. Les voitures et autobus électriques seront notamment encouragés dans les zones urbaines, sur les îles touristiques et dans les espaces dédiés à l’économie nocturne, parallèlement au recours à une gestion intelligente de l’énergie et à des modèles d’économie circulaire.

VNA/CVN