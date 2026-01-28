Un fort potentiel de coopération russo-vietnamienne après le XIVᵉ Congrès du PCV

Le quotidien Pravda (La Vérité), organe du Parti communiste de la Fédération de Russie, a publié le 27 janvier une série d’articles analysant et évaluant le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

>> Les opportunités de coopération Russie - Vietnam dans la construction de centrales d’électricité nucléaire appréciées

>> Ouverture du premier Forum populaire Vietnam - Russie à Hanoï

Photo : VNA/CVN

L’auteur de l’un de ces articles, Petr Tsvetov, y souligne la portée historique de cet événement ainsi que les perspectives prometteuses qu’il ouvre pour la coopération stratégique entre le Vietnam et la Russie.

Sous le titre "Le serment des communistes vietnamiens", l’article met en avant la réussite du Congrès dans l’adoption du Rapport politique du Comité central et d’autres documents importants, les élections du Comité central, du Bureau politique et du Secrétariat pour le nouveau mandat, ainsi que la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central.

Selon Pravda, la définition de la vision d’avenir et des orientations de développement lors du XIVᵉ Congrès revêt une importance particulière pour le Parti et le peuple vietnamiens. Les objectifs fixés consistent notamment à maintenir de manière résolue et cohérente un environnement de paix et de stabilité, à assurer un développement rapide et durable du pays, à renforcer la défense et la sécurité nationales, à améliorer continuellement le niveau de vie de la population, et à préserver l’indépendance stratégique et l’autonomie, et à avancer avec confiance vers une nouvelle ère du progrès national.

Sur le plan économique, le journal russe souligne que le XIVᵉ Congrès du PCV a souligné l’objectif de développer une économie de marché moderne à orientation socialiste, de consolider le rôle principal du secteur économique public, tout en considérant le secteur privé comme l’un des moteurs importants de la croissance, et d’accélérer la restructuration économique, l’industrialisation et la modernisation. Ces orientations permettent, selon l’article, de clarifier la physionomie actuelle et future du modèle socio-économique vietnamien.

Pravda accorde également une attention particulière à la ligne de politique étrangère du Vietnam. Les documents du XIVe Congrès placent désormais la diplomatie aux côtés de la défense et de la sécurité comme un pilier permanent visant à garantir l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays.

La politique étrangère et l’intégration internationale sont définies comme des missions importantes et de long terme, destinées à renforcer le rôle et la position du Vietnam dans la politique mondiale, l’économie globale et la vie de la civilisation humaine, tout en façonnant l’image du Vietnam en tant qu’ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale.

Analysant les documents du XIVᵉ Congrès, Pravda estime que la Russie et le Vietnam disposent de nombreuses conditions favorables pour promouvoir leur coopération bilatérale.

Les objectifs fixés par le PCV, tels que le développement de l’énergie nucléaire, des technologies de l’information, la modernisation du réseau ferroviaire ou encore l’élévation du taux de citoyens titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur, devraient, selon le journal, bénéficier d’un accueil favorable et d’un soutien actif des institutions russes engagées dans la coopération avec le Vietnam.

VNA/CVN