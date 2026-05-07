De Hanoï à Montevideo : l’influence durable de la pensée de Hô Chi Minh

À l’occasion du 136ᵉ anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai) et du 115ᵉ anniversaire de son départ à l’étranger pour chercher la voie du salut national (5 juin), les idéaux et la pensée du dirigeant vietnamien continuent de susciter un vif intérêt en Uruguay, où ils sont perçus comme une source d’inspiration universelle en faveur de la paix, de l’indépendance nationale et de la justice sociale.

>> L’image du Vietnam et de Hô Chi Minh au 33ᵉ Congrès du Parti communiste d’Uruguay

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Gabriel Mazzarovich, membre du Comité central du Parti communiste d’Uruguay (PCU), a souligné que la vie et l’œuvre du Président Hô Chi Minh dépassaient largement le cadre national vietnamien pour revêtir une portée mondiale.

Selon lui, dans un contexte international marqué par les crises économiques, les défis environnementaux, les inégalités sociales croissantes et les conflits armés, la pensée Hô Chi Minh conserve toute son actualité et continue d’offrir des orientations précieuses.

Évoquant le parcours du dirigeant vietnamien à travers le monde à la recherche d’une voie pour libérer son pays, Gabriel Mazzarovich a estimé que cette démarche ne constituait pas uniquement une quête nationale, mais s’inscrivait également dans le mouvement mondial de lutte des peuples opprimés. Il a rappelé les contributions de Hô Chi Minh à la fondation du Parti communiste français, à l’Internationale communiste, ainsi qu’à l’organisation des mouvements révolutionnaires en Asie, notamment en Indochine.

Il a également évoqué un épisode peu connu du passage de Hô Chi Minh à Montevideo, alors qu’il travaillait comme cuisinier sur un navire français. Selon lui, le fait que le dirigeant vietnamien ait gardé un souvenir précis de la capitale uruguayenne témoigne témoigne de l'envergure et de la profondeur de l'expérience d'un révolutionnaire qui a toujours été profondément connecté au monde.

Gabriel Mazzarovich a souligné que la lutte du peuple vietnamien au XXᵉ siècle avait profondément inspiré les mouvements progressistes uruguayens, mobilisant partis politiques, syndicats, étudiants et intellectuels dans un vaste mouvement de solidarité avec le Vietnam.

Il a indiqué que plusieurs initiatives étaient actuellement menées en Uruguay pour préserver et diffuser l’héritage du Président Hô Chi Minh, notamment un projet d’installation d’un buste à Montevideo, la publication de recueils d'écrits du Président Hô Chi Minh, ainsi que l'organisation de diverses activités culturelles et médiatiques destinées à sensibiliser les jeunes générations.

Abordant les valeurs universelles de la pensée Hô Chi Minh, il insistait sur des éléments tels que l'esprit anti-impérialiste, l'alliance de la libération nationale et de la construction d'une société nouvelle, le rôle de l'unité nationale et la participation populaire. Ces leçons revêtent une importance capitale pour les pays d'Amérique latine, qui partagent eux aussi une histoire de lutte pour l'indépendance et la justice sociale.

VNA/CVN