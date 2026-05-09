Valoriser le rôle de la classe ouvrière

La semaine dernière, la Une du numéro 18 marquait l’arrivée du mois de mai. Court par son nombre de lettres, ce mois n’en demeure pas moins particulièrement dense en événements. Cette Une mettait en avant le Mois des ouvriers 2026 et la célébration du 140 e anniversaire de la Journée internationale des travailleurs (1 er mai 1886 - 1 er mai 2026).

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Pour l’occasion, elle donnait à voir un ouvrier spécialisé, actif dans un secteur clé du Vietnam, celui de l’ingénierie. Ce professionnel contribue au bon fonctionnement de différents processus liés à l’amélioration des infrastructures et à la modernisation des secteurs technologiques. Il participait notamment au projet de réhabilitation des rivières Lu et Tô Lich à Hanoï, dont l’objectif est de redonner une seconde vie à ces cours d’eau.

Dans le dossier central de ce numéro, d’autres travailleurs apparaissaient également en action, notamment dans l’usine Atlantique de la société Navico à Cân Tho (Sud), ou lors d’un repas collectif organisé par les syndicats dans la province de Vinh Long (Sud). Ces images illustraient la diversité des activités mises en œuvre à l’occasion du Mois des ouvriers.

Le mois de mai 2026 sera ainsi marqué par de nombreuses actions concrètes, alliant productivité et solidarité, en particulier en faveur des salariés les plus vulnérables et de ceux confrontés aux transitions numérique et écologique. Le programme “Cam on nguoi lao dông” (Merci aux travailleurs) sera largement déployé, avec des visites en entreprise et des aides directes aux personnes en difficulté.

Des stands de services permettront également aux travailleurs d’accéder à des produits de première nécessité à des prix abordables, tandis que des activités culturelles et familiales viendront compléter ce dispositif. Par ailleurs, le Mois des ouvriers 2026 entend promouvoir l’innovation et améliorer la productivité du travail.

Dans le même temps, une attention particulière sera portée à la transition verte. Différents programmes encourageront des pratiques économes en ressources ainsi que des initiatives visant à réduire l’impact environnemental de la production.

L’ensemble de ces actions vise à accompagner les travailleurs dans leur adaptation aux évolutions économiques en cours.

Enfin, ce mois de mai sera également ponctué d’autres événements majeurs, tels que l’anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai), le Festival des lanternes de Hôi An (30 mai) ou encore la célébration de l’anniversaire de Bouddha (31 mai).

Hervé Fayet/CVN