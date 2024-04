El Nino amincit le seul glacier d'Indonésie, selon BMKG

L'épaisseur des glaciers a diminué d'environ 4 m, soit 66%, en décembre de l'année dernière par rapport à la même période en 2022, citant leur dernière surveillance. Donaldi Permana, coordinateur de la Division de recherche et développement en climatologie au BMKG, a déclaré que cela est probablement lié aux conditions El Nino en 2022-2023. Selon lui, BMKG a surveillé les glaciers de Puncak Jaya de 2009 à 2023. Ces glaciers se trouvent à des altitudes élevées en raison de l'altitude de la montagne, qui atteint plus de 4.800 m au-dessus du niveau de la mer. De 2016 à 2022, la superficie des glaces a diminué en moyenne de 0,07 km² par an, la superficie totale estimée des glaciers en avril 2022 atteignant 0,23 km², a-t-il indiqué. Lors de la surveillance de 2022, BMKG a estimé que l’épaisseur de glace restante en décembre 2022 était de 6 m. Cependant, un an plus tard, en décembre 2023, les dernières données montraient que l’épaisseur de la glace n’était que de 2 m.

VNA/CVN