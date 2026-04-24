Cameroun

Lancement d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite

Le gouvernement camerounais a lancé jeudi 23 avril une campagne de vaccination de quatre jours contre la poliomyélite dans six des dix régions du pays : l'Adamaoua, le Centre, l'Est, l'Extrême-Nord, le Littoral et le Nord.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La campagne, conduite par le Programme élargi de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), vise à administrer deux doses de vaccin aux enfants âgés de 0 à 59 mois grâce à une stratégie de "porte-à-porte".

L'opération intervient dans un contexte marqué par la résurgence des poliovirus variants dans le bassin du lac Tchad, où plusieurs cas ont été signalés depuis fin 2025, avec une menace accrue pour le Cameroun.

Selon les autorités sanitaires, malgré les efforts déployés ces dernières années, le risque de propagation demeure élevé, en raison notamment des mouvements transfrontaliers et des performances encore insuffisantes de certaines campagnes de vaccination.

La vaccination reste, à ce jour, le moyen le plus efficace pour prévenir la poliomyélite et protéger les enfants contre cette maladie invalidante.

AFP/VNA/CVN