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International / Société
Une collision entre deux trains fait plusieurs blessés au Danemark

Deux trains sont entrés en collision le 23 avril au matin au Danemark, entre Hillerød et Kagerup à une quarantaine de kilomètres au nord de Copenhague, faisant plusieurs blessés, ont rapporté la police et les services de secours.

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Deux trains entrés en collision entre les villes de Hillerod et de Kagerup, au nord de Copenhague, le 23 avril 2026 au Danemark. 
Photo : AFP/VNA/CVN

"Un grave accident de train s'est produit. Deux trains sont entrés en collision, et la police ainsi que les services de secours sont mobilisés en grand nombre", a écrit la police locale dans un communiqué.

"Nous avons reçu l'alerte exactement à 06h30" (04h30 GMT), a précisé Tim Simonsen, le porte-parole des services de secours. "C'est une collision frontale et il y a des blessés parmi les passagers", a-t-il dit.

Les médias évoquent dix-sept blessés, dont quatre dans un "état critique".

La collision a provoqué de gros dégâts à l'avant des deux rames, les cabines étant entièrement déformées et écrasées sous l'impact, et les pare-brises et vitres complètement disloqués, montrent les photos circulant dans les médias.

Évacués

"Tous les passagers ont été évacués du train", a indiqué M. Simonsen.

Des investigations techniques sont en cours sur place par la police. Le périmètre a été sécurisé et la route entre Isterødvejen et Kagerup devrait rester fermée sine die.

Une conférence de presse est prévue par les services de secours à 09h15 locale.

La maire de la commune de Gribskov - où s'est produit l'accident - Trine Egetved, écrit sur Facebook que certaines des personnes blessées ont été transportées par hélicoptère à l'hôpital Rigshospitalet.

"Je suis profondément bouleversée et choquée, et mes pensées vont à toutes les personnes concernées", a-t-elle dit.

Ce train "est emprunté par de nombreux habitants de Gribskov, des employés et des élèves. Les services d'urgence travaillent d'arrache-pied, et nous essayons, au niveau central, de nous faire une idée précise de ce qui s'est passé et de veiller à ce que chacun reçoive l'aide dont il a besoin", a assuré Mme Egetved.

Les accidents ferroviaires sont rares au Danemark mais en 2019, une collision impliquant un train de voyageurs avait fait 8 morts et 16 blessés.

En août 2025, une personne est morte après la collision entre un train et un véhicule agricole.

AFP/VNA/CVN

#Danemark #trains #collision #bilan

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