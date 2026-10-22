Un ambassadeur de la sculpture vietnamienne

Nguyễn Hoài Huyền Vũ est une figure majeure de la sculpture contemporaine vietnamienne, dont le travail interroge avec force les mutations urbaines, la condition humaine et le passage du temps.

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Photo : Huyền Vũ/CVN

Né en 1974, cet artiste aux multiples facettes concilie une carrière de créateur prolifique avec celle d'enseignant à l'École intermédiaire des beaux-arts et de la culture de la province de Bình Dương.

En ancrant sa pratique à la fois dans le dynamisme des grandes métropoles comme Hô Chi Minh-Ville et dans le riche patrimoine artisanal de Bình Dương, Nguyễn Hoài Huyền Vũ s'est imposé comme une voix singulière, capable de faire dialoguer les matériaux industriels bruts et la sensibilité poétique. Pour comprendre son œuvre, il faut d'abord observer son parcours d'enseignant-chercheur et de pédagogue.

Installé à Bình Dương, une province réputée pour sa tradition séculaire de la laque et de la céramique, il incarne parfaitement cette passerelle vivante entre l'héritage culture et l'avant-garde esthétique.

Son rôle de formateur nourrit constamment ses propres recherches plastiques. Loin de s'isoler dans sa tour d'ivoire, il puise dans l'effervescence de la jeunesse et dans la rigueur académique pour renouveler ses approches tridimensionnelles. Ce double ancrage lui permet de naviguer avec aisance entre les commandes publiques monumentales, ancrées dans la tradition locale, et des œuvres d'expression personnelle résolument abstraites et contemporaines.

Langage des formes, entre urbanisme et existentialisme

Photo : Huyền Vũ/CVN

Sur le plan conceptuel, les créations de Nguyễn Hoài Huyền Vũ explorent trois grands axes : la métamorphose du temps, le destin humain et la relation étroite entre l'homme et son environnement construit.

Les critiques d'art soulignent fréquemment sa capacité à introduire une véritable "sensibilité architecturale" au sein de la sculpture. Il ne se contente pas de modeler des formes, il fragmente l’espace, joue avec les vides intérieurs et fait s'entrechoquer la rigidité des structures avec la fluidité de la vie. Ses œuvres les plus célèbres illustrent parfaitement cette quête esthétique, comme :

Photo : Huyền Vũ/CVN

Phố 1 et Nhịp phố (Le Rythme de la rue) : récompensée par le prix B lors de la 19e Exposition des beaux-arts du Sud-Est en 2014, cette œuvre traduit l'effervescence, la verticalité et parfois l'oppression des cités modernes.

Cao ốc (Les Gratte-ciel) : présentée lors de la prestigieuse biennale Hanoï - Sài Gòn au Vincom Center for Contemporary Art (VCCA), cette sculpture utilise des blocs de bois assemblés en surfaces triangulaires aux couleurs vives. Elle capture l'énergie cinétique, la fragmentation et le dynamisme de la poussée urbaine vietnamienne.

Đất mở (Terre ouverte) : conçue lors du symposium international de sculpture en plein air au Flamingo Đại Lải, cette œuvre colossale en pierre, pesant près de 18 tonnes, témoigne de sa maîtrise des formats monumentaux et de son respect pour le matériau géologique brut.

Du monumental au traditionnel : l'art dans la cité

L'engagement de Nguyễn Hoài Huyền Vũ se mesure également à son plaidoyer pour l'art public. L'artiste regrette régulièrement le manque cruel de sculptures et d'installations artistiques au sein des parcs et des espaces partagés des grandes villes vietnamiennes.

Selon lui, la sculpture ne doit pas rester confinée dans les galeries privées, elle doit interagir avec le citoyen, modifier le paysage urbain et susciter une réflexion collective. Cette philosophie s'est matérialisée par des œuvres majeures telles que Rồng lu (Dragon de poterie) et Rồng vàng phun nước (Dragon d'or crachant de l'eau). Ces installations monumentales ont non seulement captivé les visiteurs, mais ont aussi valorisé le savoir-faire des artisans céramistes de la région, prouvant que l'art contemporain peut être un formidable vecteur de fierté locale et d'attractivité touristique.

Photo : Huyền Vũ/CVN

Membre actif du collectif avant-gardiste Không Gian Mới (Nouvel espace) et participant régulier des expositions bilatérales Hanoï - Sài Gòn, Nguyễn Hoài Huyền Vũ contribue activement à redéfinir les frontières de son art.

Pour lui et ses contemporains, la sculpture moderne au Viêt Nam dépasse désormais le simple modelage académique pour devenir un "art de l'espace tridimensionnel", fusionnant le design, l'installation environnementale et l'architecture.

Sa réputation dépasse également les frontières nationales. Il a notamment représenté le Viêt Nam lors du Festival international d'art sur bois de Sanyi à Taïwan (Chine), exportant la sensibilité et l'ingéniosité technique de la nouvelle vague d'artistes vietnamiens sur la scène asiatique.

Nguyễn Hoài Huyền Vũ incarne cette génération de créateurs vietnamiens qui, tout en respectant profondément la matière et les traditions régionales, refusent le repli nostalgique. À travers ses lignes brisées, ses blocs de bois colorés et ses pierres monumentales, il continue de sculpter le portrait mouvant d'un Viêt Nam en pleine métamorphose.

L'ESTHÉTIQUE DE HUYỀN VŨ

Matériaux bruts des œuvres Signification

Bois polychrome Mutation urbaine

Pierre monumentale Condition humaine

Métal et maçonnerie Espace intérieur/vide

Texte : Hervé Fayet/CVN