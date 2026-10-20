Faire de la culture une ressource endogène et un moteur du développement

Forte de son riche patrimoine culturel, de ses abondantes ressources humaines créatives et de son statut de Ville créative de l’UNESCO, Hanoï dispose de nombreux atouts pour faire de la culture une ressource endogène et un moteur du développement.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’action N°08-CTr/TU du 17 mars 2026 du Comité municipal du Parti de Hanoï, qui concrétise la Résolution N°80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique (ci-après dénommé le Programme N°08-CTr/TU), la capitale passe d’une approche axée essentiellement sur la préservation à une démarche visant à valoriser le patrimoine et à créer des produits, des espaces et des marchés culturels, en lien avec l’innovation et l’intégration internationale.

Valoriser le patrimoine

Hanoï compte actuellement 6.489 sites patrimoniaux, 1.793 éléments du patrimoine culturel immatériel, six biens inscrits par l’UNESCO, 351 trésors nationaux ainsi que 1.350 villages artisanaux et villages où sont pratiqués des métiers artisanaux. Avec le Vieux Quartier, les ouvrages architecturaux et les institutions culturelles, cet ensemble constitue une ressource exceptionnelle qui confère à la capitale sa profondeur historique et culturelle ainsi que son identité propre.

Les atouts de Hanoï résident également dans ses ressources humaines, avec de nombreuses universités, des instituts de recherche, des experts, des scientifiques, des artistes et des artisans. Ces ressources constituent un socle permettant de transformer les valeurs traditionnelles en produits, services et expériences nouveaux.

Le Programme N°08-CTr/TU définit la culture et l’être humain comme les fondements, les ressources endogènes, les moteurs et les régulateurs du développement rapide et durable de la capitale. Selon cette orientation, la préservation du patrimoine doit aller de pair avec la valorisation de ses richesses, l’innovation et l’intégration internationale.

Selon Pham Tuân Long, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, la ville met en œuvre 81 indicateurs et missions relevant du Programme N°08-CTr/TU. Quatre indicateurs ont été réalisés et 20 autres devraient l’être en 2026. La capitale a également organisé sept événements majeurs destinés à promouvoir la marque de Hanoï et créé cinq centres ou zones de développement dans les domaines des industries culturelles, du commerce et de la culture.

La transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives pour la valorisation du patrimoine. Hanoï a constitué des bases de données culturelles et élaboré une carte culturelle sur la plateforme WebGIS. Au Temple de la Littérature - Van Miêu -Quôc Tu Giam, 200 objets ont été numérisés en 3D. Des expositions numériques, des codes QR et un système de commentaires en 12 langues ont également été mis en place. Les technologies contribuent non seulement à préserver le patrimoine, mais aussi à en améliorer la gestion, à renforcer sa dimension éducative et à offrir de nouvelles expériences aux habitants et aux visiteurs.

Développer les produits culturels

Photo : VNA/CVN

Si le patrimoine constitue une ressource, la création de produits capables de toucher le public et de trouver leur place sur le marché est une étape essentielle pour transformer cette richesse en ressource de développement.

Hanoï met progressivement en place un écosystème créatif qui compte 82 espaces de création et associe 11 universités. Près de 200 étudiants et enseignants se sont rendus dans des villages artisanaux pour développer des produits avec les artisans, tandis que 400 œuvres réalisées par des étudiants de quatre universités ont été exposées dans des espaces commerciaux.

Les modèles développés à Son Dông et Chuyên My, l’initiative "Cong Doai - Xuong Doai", ainsi que les orientations visant à étendre les activités dans les secteurs de Dông Xuân - Bac Qua et au parc Thông Nhât contribuent à faire des villages artisanaux, du patrimoine et des espaces publics des lieux de rencontre entre artisans, designers, entreprises et communautés.

La ville considère les industries culturelles comme un secteur susceptible de générer des produits, des revenus et des emplois, tout en produisant des retombées positives pour le tourisme, le commerce et les services. Hanoï a achevé l’élaboration d’un système d’indicateurs statistiques couvrant les 11 secteurs des industries culturelles afin d’en mesurer la contribution au produit intérieur brut régional (GRDP). Parallèlement, des centres de développement des industries culturelles ont été mis en place à Cua Nam, Dông Xuân - Bac Qua et Hô Van, ainsi qu’une zone de développement des industries culturelles à Bat Trang.

Toutefois, l’écart entre le potentiel disponible et la création de produits compétitifs reste important. La mobilisation des ressources de la société se heurte encore à certains obstacles, tandis que la coordination entre les secteurs n’est pas encore suffisamment harmonisée. La ville doit donc définir des priorités claires, éviter la dispersion des investissements, identifier les projets susceptibles de jouer un rôle moteur et publier de manière transparente la liste des espaces et des sites patrimoniaux pouvant faire l’objet de coopérations.

Nguyên Van Phong, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï, estime qu’il est nécessaire de définir précisément les projets et les secteurs prioritaires afin d’attirer les ressources de la société, ainsi que de constituer un réseau d’experts, d’organismes de recherche et d’universités vietnamiens et étrangers appelés à participer aux travaux de conseil.

Photo : VNA/CVN

La ville doit également prendre l’initiative d’explorer les nouvelles tendances mondiales et renforcer le professionnalisme dans le développement et la communication autour des produits culturels.

Élargir les espaces de création

Pour que la culture devienne véritablement un moteur du développement, Hanoï doit élargir les espaces de création, mettre en relation les différentes ressources et créer des conditions permettant au secteur privé de participer plus activement.

Trân Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation des députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, également chef du Comité de pilotage pour le développement de la culture de la capitale, a demandé de passer en revue l’ensemble des objectifs et des missions du Programme N°08-CTr/TU, en précisant les responsables, les tâches et les échéances. Il a appelé à mobiliser les ressources disponibles et à lever les obstacles à la mise en œuvre du programme. La participation du secteur privé aux investissements et au développement doit être encouragée dans les domaines où celui-ci est en mesure d’intervenir.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti a également demandé de réexaminer les réserves foncières afin d’y intégrer des centres de développement des industries culturelles, de concentrer les efforts sur des projets et des produits à fort effet d’entraînement et d’organiser des événements d’envergure ayant un large rayonnement. Le suivi de l’avancement des travaux doit être associé à la responsabilité de leur mise en œuvre, en particulier à celle des dirigeants.

Photos : VNA/CVN

Parallèlement au patrimoine et aux technologies, l’être humain doit être placé au centre de cette démarche. Hanoï élabore actuellement des critères d’évaluation de la culture du service public, dans le but de mesurer la qualité du service rendu à la population, le respect de la discipline et des règles, ainsi que le sens des responsabilités et l’exemplarité des agents publics. Cette démarche vise à intégrer la culture au fonctionnement de l’administration, aux comportements dans les espaces publics et à la qualité des services urbains.

L’exigence d’"avoir des produits et obtenir des résultats" constitue un critère essentiel d’évaluation. Un espace de création doit accueillir des activités régulières ; un site patrimonial restauré doit disposer d’un plan de valorisation ; les mécanismes de soutien doivent bénéficier effectivement aux artisans, aux artistes et aux entreprises ; et les grands événements doivent contribuer à renforcer la marque de Hanoï.

La capitale possède des atouts dont peu de villes disposent : un patrimoine culturel millénaire, d’abondantes ressources humaines qualifiées et créatives, ainsi qu’une stature internationale qui ne cesse de s’affirmer. Lorsque le patrimoine est mis en relation avec les technologies, la création et le marché, que les entreprises et les communautés participent à cette dynamique et que les habitants sont à la fois acteurs de la création et bénéficiaires de ses retombées, la culture devient véritablement une force douce, une ressource endogène et un moteur du développement de la capitale.

C’est également la voie qui permettra à Hanoï de préserver la profondeur historique d’une ville millénaire tout en créant de nouvelles valeurs propres à une capitale moderne, créative et ouverte sur le monde, dans la perspective de construire une capitale "riche de son patrimoine culturel, civilisée, moderne et heureuse".

VNA/CVN