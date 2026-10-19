Légendaire piste Hô Chi Minh en mer : lancement d’un livre photo bilingue vietnamien-anglais

À l’occasion du 65 e anniversaire de l’ouverture de la piste Hô Chi Minh en mer (23 octobre 1961 - 2026), la Maison d’édition de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a publié et lancé un livre photo bilingue vietnamien-anglais intitulé "La légende de la piste Hô Chi Minh en mer".

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Cet ouvrage documentaire constitue un témoignage historique important et traduit l’engagement et l’attachement de ses auteurs à l’histoire nationale, en particulier aux générations de cadres et de combattants qui ont accompli un exploit sur cette voie stratégique de transport, contribuant à la victoire de la résistance contre les États-Unis pour le salut national.

Composé de 288 pages au format 23 × 25 cm, le livre rassemble des centaines de photographies, de documents d’archives, de cartes, d’objets historiques et d’illustrations graphiques, organisés chronologiquement. Il retrace le parcours périlleux des navires sans numéro, qui affrontaient les tempêtes, les bombardements et les attaques ennemies pour acheminer des armes, des équipements et des médicaments de l’arrière du Nord vers le front du Sud. Chaque départ en mer mettait à l’épreuve le courage des équipages. Chaque membre de ces navires sans numéro était un témoin de l’histoire, contribuant à écrire une épopée immortelle dans la lutte pour la libération nationale et la réunification du pays.

L’ouvrage se compose de trois parties. La première, intitulée "La formation de la voie maritime portant le nom de l’Oncle Hô (1946-1961)", revient sur les traversées clandestines effectuées pendant la résistance contre les colonialistes français. La première femme à commander un bateau sur cette voie fut Nguyên Thi Dinh, alors membre du comité exécutif de l’Union des femmes pour le salut national de la province de Bên Tre. Ces expériences ont contribué à jeter les bases de la future voie stratégique de transport maritime pendant la résistance contre les États-Unis.

La deuxième partie, "La piste Hô Chi Minh en mer, une voie légendaire (1961-1975)", retrace les traversées périlleuses au milieu des tempêtes et des bombardements, les affrontements directs avec les forces ennemies qui imposaient un blocus et poursuivaient sans relâche les navires, ainsi que les pertes et les sacrifices des cadres et des combattants. Elle met également en lumière la contribution considérable, quoique souvent discrète, des forces chargées de réceptionner les cargaisons et des populations des régions côtières le long de cette voie maritime particulière.

La troisième partie, "Faire vivre la légende de la piste Hô Chi Minh en mer dans une nouvelle ère (1975-2026)", prolonge ce récit historique en évoquant les missions de la Marine populaire du Vietnam d’aujourd’hui dans la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Au-delà des événements historiques relatés, la force de l’ouvrage réside dans la puissance évocatrice des images. Chaque photographie et chaque document transmet une histoire émouvante de personnes ordinaires qui ont accompli des exploits et étaient prêtes à sacrifier leur vie pour mener à bien les missions qui leur étaient confiées.

À travers ces récits, les lecteurs peuvent mesurer les difficultés, les dangers, les sacrifices et le courage des forces armées et de la population vietnamiennes sur cette voie légendaire. Le livre rend également un hommage appuyé aux héros tombés pour la patrie, aux Mères vietnamiennes héroïques, aux anciens combattants des unités 759 et 125 de la Marine, aux forces chargées de réceptionner les cargaisons acheminées par les navires sans numéro, ainsi qu’aux populations côtières.

En préservant de précieux documents historiques, "La légende de la piste Hô Chi Minh en mer" contribue à nourrir la fierté nationale et le sens des responsabilités dans la défense des mers et des îles du pays. Il rappelle la valeur de la paix, de l’indépendance et de la réunification, conquises au prix d’innombrables sacrifices des générations précédentes, tout en éveillant chez les générations actuelles et futures la volonté de contribuer à l’édification et à la défense de la Patrie.

VNA/CVN