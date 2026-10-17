Pagode Từ Vân, éternité tissée de coquillages

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|Les coquillages dessinent un décor d’une grande finesse.
Son édifice le plus remarquable est la tour Bảo Tích, haute de 39 m, à laquelle s’ajoutent plusieurs ouvrages construits en pierres de corail et ornés de coquillages et de nacres, aux motifs d’une grande finesse.
|La tour Bảo Tích est le symbole de la pagode.
La pagode abrite également un tunnel baptisé “les 18 niveaux de l’enfer”, conçu pour transmettre la notion bouddhique de cau-salité karmique et inviter les visiteurs à se tourner vers le bien.
|Les coquillages subliment les motifs ornementaux et renforcent l’identité maritime du lieu.
Au-delà de sa fonction religieuse, la pagode Từ Vân s’affirme aussi comme l’un des sites culturels et touristiques les plus originaux de Khánh Hòa.
Texte et photos : Đặng Tuấn - Phương Nga/VNA/CVN