Pagode Từ Vân, éternité tissée de coquillages

Située dans le quartier de Cam Linh, province de Khánh Hòa (Centre), la pagode Từ Vân, également connue sous le nom de pagode des Coquillages, se distingue par une architecture profondément marquée par la culture de la mer.

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Son édifice le plus remarquable est la tour Bảo Tích, haute de 39 m, à laquelle s’ajoutent plusieurs ouvrages construits en pierres de corail et ornés de coquillages et de nacres, aux motifs d’une grande finesse.

La pagode abrite également un tunnel baptisé “les 18 niveaux de l’enfer”, conçu pour transmettre la notion bouddhique de cau-salité karmique et inviter les visiteurs à se tourner vers le bien.

Au-delà de sa fonction religieuse, la pagode Từ Vân s’affirme aussi comme l’un des sites culturels et touristiques les plus originaux de Khánh Hòa.

Texte et photos : Đặng Tuấn - Phương Nga/VNA/CVN