"Every Body in Motion" : quand les artistes en situation de handicap enchantent la scène

"Every Body in Motion" constitue la première Semaine consacrée au théâtre et aux arts du spectacle inclusifs au Vietnam. Au programme : sept spectacles, deux séries d’ateliers, deux tables rondes ainsi qu’une séance de projection de documentaires, avec la participation d’artistes vietnamiens et internationaux, parmi lesquels des artistes en situation de handicap.

>> #DoubleImpro : une soirée survoltée et festive au rythme des pas de breakdance

>> Un riche programme pour la 14e Journée européenne des langues 2025

Photo : Vân Anh/CVN

La semaine se déroulera du 20 au 25 octobre 2026 dans six lieux de la capitale. L’événement est organisé par le réseau EUNIC (Instituts nationaux de culture de l’Union européenne) au Vietnam, sous la coordination de l’Institut Goethe de Hanoï et du British Council au Vietnam. "À travers différentes formes d’expression, le festival pose une même question : que deviennent les arts du spectacle lorsque chaque corps, chaque voix et chaque manière d’être présent sont considérés sur un pied d’égalité ?", a souligné Thai Mai Lan, directrice de l’Institut Goethe de Hô Chi Minh-Ville et responsable des programmes culturels de l’Institut Goethe de Hanoï.

Les œuvres sont articulées et présentées au public comme les étapes d’une véritable quête : celle-ci débute par des rêves d’un monde merveilleux et joyeux, portés par l’espoir de voir perdurer les valeurs humaines. Elle se poursuit dans le questionnement et le déchirement face aux conflits nés de la séparation et de la perte de connexion, puis s’apaise dans une pause silencieuse, au moment de s’arrêter à un carrefour, avant de nous confronter à notre propre égarement.

Une scène partagée entre artistes avec et sans handicap

Photo : BTC/CVN

Parmi les temps forts figure Le Rêve d'une nuit d'été, présenté les 20 et 21 octobre à l’Université de théâtre et de cinéma de Hanoï. Mettant en scène une adaptation de la comédie de Shakespeare par Beverly Blankenship et Nguyên Thi Huyên Nga, le projet réunit, pour la première fois sur une scène vietnamienne, des comédiens avec et sans handicap. "Ils ont seulement 10 jours d’entrainement ensemble pour cette œuvre. Pourtant, les artistes ont vite construit une compréhension mutuelle. Je trouve que L’amour et la solidarité qui se diffusent au sein de notre communauté", a partagé la metteuse en scène Nguyên Thi Huyên Nga.

Le 22 octobre, la chorale Hope Choir, fondée en 2004 par le compositeur Tôn Thât Triêm, donnera le coup d’envoi artistique du festival à l’Institut Goethe de Hanoï. Depuis plus de vingt ans, chanteurs et musiciens aveugles y partagent leur passion pour la musique, autour de valeurs fondamentales telles que l’amour, la confiance, l’espoir et le sentiment d’appartenance à une communauté.

Le lendemain, le théâtre Chuông Vàng accueillera deux créations : Echoes of Our Touch, une œuvre mêlant danse contemporaine et théâtre sans paroles qui explore la communication par le toucher, ainsi que The Wonder, une pièce où plusieurs personnages se retrouvent prisonniers de leurs propres pertes sensorielles ou émotionnelles.

Le 24 octobre, A Sound, Falling… invitera le public à prendre part à une expérience participative fondée sur l’écoute et la rencontre, avant une soirée associant opéra et théâtre. La mezzo-soprano italienne Valentina Volpe Andreazza présentera I still dream of melodies without borders, aux côtés du chœur communautaire VYMI et de participants à un atelier de chant. La soirée se poursuivra avec Bến tằm, une création portée par des acteurs, musiciens et danseurs issus d’un programme de formation théâtrale destiné aux personnes aveugles.

Le festival s’achèvera le 25 octobre avec Waiting in the Wilderness, pièce inspirée de Les Aveugles de Maurice Maeterlinck, dramaturge belge lauréat du prix Nobel de littérature en 1911, élaborée à partir des voix d’acteurs aveugles et voyants.

Des ateliers artistiques, des débats sur les pratiques inclusives ainsi que la projection de cinq documentaires indépendants vietnamiens compléteront cette programmation, qui entend élargir l’accès aux arts et encourager de nouvelles formes de création partagée.

Créer ensemble pour tisser des liens pérennes

Photo : BTC/CVN

La semaine s’intitule en vietnamien : Đồng cam cộng hưởng. Le titre vietnamien associe deux notions : "đồng cam", qui évoque le partage des difficultés, et "cộng hưởng", qui signifie la résonance. "La semaine est pour moi l’occasion de trouver comment rapprocher les différentes communautés dans la société de l’art, non seulement en tant que spectateurs, mais aussi en tant qu’acteurs, praticiens et créateurs", a souligné Nguyên Hoàng Diêp, directrice artistique de l’événement. "Nous ne choisissons pas les projets de la semaine uniquement parce qu’ils abordent la question du handicap, mais parce qu’ils offrent l’occasion de rassembler un large public autour d’une création artistique commune et de permettre à chacun de prendre part à la vie artistique", a-t-elle ajouté.

"Dans le cadre des projets à vocation sociale, quel que soit le projet auquel je participe, je rappelle toujours à toutes les personnes impliquées que nous ne nous réunissons pas simplement pour mener un projet à son terme. L’essentiel est de savoir si, au-delà de ce projet, nous aurons encore l’occasion de nous retrouver et de réaliser ensemble d’autres belles choses", a confié Hoàng Van Ly, un artiste malvoyant. "Cette année, le festival nous a offert une belle occasion de renouer avec des personnes rencontrées tout au long de notre parcours. Cela montre que, si l’on nous en donne l’occasion et que l’on crée un environnement adapté, nous pouvons tout à fait nous retrouver et poursuivre ensemble cette aventure", s’est-t-il réjoui.

Vân Anh/CVN