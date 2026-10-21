"Connexions artistiques"

Plusieurs générations d’artistes réunies dans un même espace d’exposition

L’exposition "Connexions artistiques" réunira 111 peintres venus de tout le Vietnam et six artistes invités d’Indonésie. Son inauguration est prévue le 24 octobre 2026 au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Par son ampleur, cette manifestation offre un panorama de la scène artistique vietnamienne, entre dialogue culturel, mise en réseau des artistes et engagement social.

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Intitulée "Vietnam Art Space - Connexions artistiques 2026", l’exposition présentera 130 œuvres aux styles variés, couvrant notamment la peinture, l’estampe, la sculpture et la céramique, ainsi que différentes approches du langage artistique. Elle ouvrira un espace de rencontre et de dialogue culturel réunissant des artistes de différentes régions du pays, des figures confirmées aux jeunes talents qui façonnent leur propre expression artistique.

Cette manifestation se veut un lieu de rencontre entre les artistes et le public, entre la création vietnamienne et la scène artistique d’Asie du Sud-Est, mais aussi entre la pratique artistique et la responsabilité sociale.

En 2015, Vietnam Art Space (VAS) a été fondé par la peintre Trân Thao Hiên alors qu’elle résidait à Moscou, en Russie. À travers cette initiative, elle souhaitait créer une communauté en ligne permettant aux artistes et aux amateurs d’art de se rencontrer, de présenter leurs œuvres et de partager leurs expériences créatives. À partir de cette plateforme initiale, VAS a progressivement diversifié ses activités en organisant des expositions, des résidences de création, des rencontres artistiques et des actions caritatives.

Dix ans plus tard, cette communauté de passionnés de peinture est devenue un vaste réseau d’échanges artistiques comptant plus de 82.000 membres sur les plateformes en ligne. Son équipe d’administrateurs comprend notamment les peintres Do Duc, Lê Huy Tiêp, Pham An Hai, Pham Binh Chuong, Pham Ha Hai, Bui Van Quang, Trân Thao Hiên, Nguyên Ngoc Dan, Hô Minh Quân et Nguyên Minh, connu sous le nom de Minh Phô.

À partir de sa présence numérique, VAS a progressivement étendu ses activités aux résidences de création, aux expositions et aux rencontres en présentiel. Parmi les étapes marquantes de son parcours figurent une résidence artistique organisée à Saïgon en 2016, le Dalat Mini Workshop en 2019, auquel ont participé des artistes internationaux, ainsi que le projet Caravan – Peinture à travers le Vietnam, lancé en 2022.

L’exposition "Vietnam Art Space - Connexions artistiques 2026" marque une nouvelle étape dans le développement de VAS : elle transpose dans un espace d’exposition physique les liens tissés au fil des années dans l’environnement numérique.

Le public pourra ainsi découvrir une grande diversité de créations, à travers les matériaux employés, les formats, les jeux de lumière et les compositions spatiales. Les artistes disposeront, quant à eux, d’une nouvelle occasion de présenter leurs œuvres, d’échanger sur leurs pratiques et de rencontrer les amateurs d’art.

Aux côtés des 111 peintres vietnamiens représentant différentes régions du pays, six artistes invités d’Indonésie participeront également à l’événement, avec 19 œuvres réalisées à l’acrylique. Parmi les créations présentées figurent notamment Archi Pot, Dance with the Flowers, Heritage Indonesia, Distance, Glitch to Heal et Sunday Morning Trip. Cette participation internationale élargit la portée des échanges artistiques et culturels de l’exposition.

Au cours de cette décennie, grâce à la contribution d’artistes, de collectionneurs et d’amateurs d’art, VAS a également organisé des ventes aux enchères d’œuvres et diverses actions caritatives destinées à soutenir les enfants défavorisés, notamment ceux confrontés à des difficultés liées à la maladie et à d’autres circonstances particulières.

Dans le cadre de "Vietnam Art Space - Connexions artistiques 2026", VAS prévoit de consacrer 40% des recettes nettes, après déduction des frais d’organisation de l’exposition, à la poursuite de ses actions solidaires. Les fonds serviront notamment à attribuer des bourses à des élèves issus de milieux défavorisés et à équiper des écoles des zones montagneuses de Hà Giang de systèmes de filtration d’eau.

À travers cette initiative, VAS entend ainsi faire de l’art non seulement un espace de création et de dialogue, mais aussi un levier de solidarité et de contribution au développement de la société.

Texte et photos: Minh Thu/CVN