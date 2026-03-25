Le centre Gaia lance une campagne de plantation de 17.000 arbres

Dans le cadre de la Journée mondiale des forêts (21 mars) et du mouvement "Têt de la plantation d'arbres au printemps de l’Année du Cheval", le Centre de conservation de la nature Gaia a officiellement déployé une série d'activités visant à planter 17.000 grands arbres.

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L'événement, soutenu par des artistes, des entreprises et de nombreux bénévoles, réaffirme un engagement fort en faveur de la restauration des écosystèmes face aux défis du changement climatique.

Selon cette organisation, le monde traverse de graves crises environnementales, les populations mondiales d'espèces sauvages ayant chuté de 73% en moyenne au cours du dernier demi-siècle. La dégradation des terres et la déforestation progressent à un rythme alarmant : chaque minute, une surface forestière équivalente à 18 terrains de football disparaît.

Photo: Gaia/CVN

Face à cette réalité, la restauration des forêts n'est pas seulement une solution naturelle pour absorber le carbone, mais constitue également un bouclier essentiel pour protéger la biodiversité et renforcer la résilience des communautés.

Madame Huyên Dô, fondatrice et directrice de Gaia, a souligné que les forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et la rétention d'eau, éléments clés pour faire face aux catastrophes naturelles extrêmes. Selon elle, alors que la planète risque une sixième extinction de masse, le reboisement doit être perçu comme un effort de restauration de l'habitat des espèces, et non comme une simple augmentation du nombre d'arbres.

Il s'agit du fruit d'une collaboration entre Gaia et une alliance d'entreprises comprenant Techcombank, Masterise Group et One Mount. Leurs représentants ont affirmé que le développement durable est une orientation stratégique transversale.

Responsabilité sociale

À ce jour, cette alliance a contribué à la plantation de plus de 67.000 arbres dans cinq forêts différentes, tout en organisant des programmes de sensibilisation pour des milliers d'employés, transformant la responsabilité sociale en valeurs environnementales concrètes.

Photo: Gaia/CVN

Le point d'orgue de cette série d'activités s'est déroulé le 21 mars au Parc national de Cuc Phuong, province de Ninh Bình (Nord), avec la participation spéciale du chanteur Quôc Thiên et de Mitsubishi Motors Vietnam. Les bénévoles y ont directement contribué à la restauration de forêts dégradées tout en découvrant l'écosystème des forêts tropicales sur sol calcaire.

Quôc Thiên a confié que la nature est une source d'inspiration majeure pour son art. À l'occasion de son concert marquant 20 ans de carrière, le chanteur et ses fans ont fait don de 10.000 arbres via Gaia, espérant ainsi transmettre l'esprit de protection de l'environnement à la jeunesse.

Au-delà des nouvelles plantations, Gaia mène des missions de suivi aux Parcs nationaux de Xuân Liên, Bach Ma, Mui Cà Mau et à la Réserve naturelle de Phong Diên. Ce suivi technique se concentre sur la mesure du taux de survie, de la hauteur et de la capacité d'adaptation des arbres, garantissant ainsi un développement durable et une efficacité écologique à long terme.

La série d'événements tout au long du mois de mars a suscité une vague d'actions positives. En clôturant ce mois d'action, Gaia a affirmé sa volonté d'étendre le programme "Unissons nos forces pour planter des forêts", invitant chaque acteur de la société à rejoindre cette mission de pérennisation des forêts indigènes pour les générations futures.

Truong Giang/CVN