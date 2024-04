Turquie : une série de séismes place l'Anatolie en alerte

>> Le président Erdogan avertit que 66% du territoire turc est exposé à des risques de séismes

Au moins trois secousses ont été ressenties en fin de journée et en début de soirée dans la région de Tokat, entre les rivages de la Mer noire et le nord de l'Anatolie, dont l'une d'une intensité de 5,6 a fait un blessé et causé des dégâts matériels, a rapporté le ministre de la Santé Charretin Coca. "Des véhicules d'intervention et des ambulances ont été dépêchés sur place", a indiqué le ministre sur le réseau X. L'agence de presse locale AHI a fait état de cinq blessés parmi les habitants paniqués qui tentaient de fuir leurs maisons. Ce dernier séisme a été particulièrement ressenti dans la grande ville côtière de Samsun, où aucune victime n'est à déplorer.

APS/VNA/CVN