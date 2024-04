Singapour aura un nouveau Premier ministre le 15 mai

Le bureau a indiqué que Lee Hsien Loong, 72 ans, proposera officiellement au président de la cité-État de nommer Lawrence Wong, qui est actuellement vice-Premier ministre et ministre des Finances, pour lui succéder. Lawrence Wong, qui a obtenu le soutien unanime des législateurs du Parti d'action populaire (PAP) au pouvoir, prêtera serment au palais national le même jour. Immédiatement après l'annonce du Bureau, Lawrence Wong a également confirmé qu'il succéderait à Lee Hsien Loong et qu'il travaillerait avec le plus grand sens des responsabilités. Lee Hsien Loong est Premier ministre de Singapour et chef du PAP depuis août 2004.

VNA/CVN