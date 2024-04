Le HCR fournit une assistance médicale aux centres de soins de santé en Libye

>> Le Conseil présidentiel libyen salue le soutien de l'ONU à l'organisation des élections

>> La Libye crée une force de sécurité conjointe pour sécuriser sa frontière avec la Tunisie

>> L'envoyé de l'ONU appelle les dirigeants libyens à résoudre la crise politique

L'agence a indiqué mercredi 17 avril que son initiative avait permis de fournir des équipements et des fournitures médicales essentiels aux centres de soins de santé primaires, en ciblant particulièrement les cliniques dans les régions densément peuplées par les réfugiés. Il s'agit notamment de régions comptant un nombre important de Soudanais arrivés récemment, de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et de membres de la communauté d'accueil libyenne. Selon le HCR, trois cliniques dans la capitale Tripoli et à Azzawiya ont déjà reçu un soutien, bénéficiant à environ 35.000 personnes, là où les services de santé sont notablement insuffisants. Les matériel fourni comprend des lits d'hôpitaux, des fauteuils roulants, du matériel de laboratoire, des appareils d'échographie et de stérilisation. Il est prévu que l'aide soit étendue à cinq autres cliniques dans l'Est de la Libye, notamment à Benghazi, Shahat et Alkufra, a précisé l'agence.

Xinhua/VNA/CVN