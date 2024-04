Italie : l'inflation en mars revue à la baisse, à 1,2% sur un an

L'inflation en Italie en mars a été revue à la baisse, à 1,2% sur un an, selon des données définitives, contre une estimation provisoire qui la donnait à 1,3%, même si elle reste plus élevée que celle de février, +0,8%, a indiqué mardi 16 avril l'Institut italien des statistiques (Istat).

Cette remontée des prix à la consommation est surtout due à une baisse moindre des tarifs de l'énergie par rapport au même mois de 2023, a expliqué l'Istat. La hausse des prix en Italie reste cependant nettement inférieure à celle de la moyenne de la zone euro, qui est revenue en mars à 2,4% sur un an, selon les derniers chiffres d'Eurostat. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1% en mars en Italie. Les prix des produits énergétiques réglementés (passant de -18,4% à -13,8%) et non réglementés (de -17,2% à -10,3%) ont vu leur chute s'atténuer en mars. Dans le même temps, la hausse a ralenti pour les prix des aliments non transformés, passant de +4,4% à +2,6%, et du tabac (de +2,6% à +1,9%), alors qu'elle a accéléré pour ceux des transports (de +3,8% à +4,5%). Le "panier de la ménagère" (produits alimentaires, de nettoyage, de soin et d'hygiène) a vu sa progression décélérer, passant de +3,4% à +2,6%.

