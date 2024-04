États-Unis : baisse des reventes de logements à 4,3% en mars

En mars, 4,19 millions de logements ont changé de propriétaire, en rythme annualisé - une projection des ventes sur l'année à ce rythme. Les analystes attendaient cependant une baisse encore plus forte, et tablaient sur 4,17 millions de ventes, selon le consensus de Market Watch. La baisse des ventes est de 3,7% par rapport à mars 2023, a détaillé la NAR. Le nombre de biens en vente sur le marché a grimpé de 4,7% par rapport à février et de 14,4% sur un an, pour atteindre 1,1 million. Cela représente 3,2 mois de ventes au rythme actuel. Le prix médian des biens vendus le mois dernier était de 393.500 USD, supérieur de 4,8% à celui de la même époque l'an dernier. Les taux des prêts immobiliers étaient mi-avril, de 6,88% en moyenne pour un prêt à taux fixe sur 30 ans, selon les données de l'agence de refinancement Freddie Mac.

APS/VNA/CVN