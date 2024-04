République démocratique du Congo

Les forces de maintien de la paix de l'ONU participent au sauvetage de 5 civils enlevés

La mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) est intervenue pour aider à libérer cinq civils, dont une femme et deux mineurs, après leur enlèvement par un groupe armé près de Djugu dans la province orientale de l'Ituri, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole en chef du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Suite à leur libération, la MONUSCO leur a fourni un abri temporaire et une assistance médicale avant de les ramener chez eux, a déclaré le porte-parole. Toujours en Ituri, les soldats de la paix se sont déployés sur un site minier au nord-est de Bunia pour protéger les civils en réponse à une attaque des groupes armés CODECO. Quatre civils ont été tués dans l'attaque et la mission surveille la situation, a déclaré le porte-parole. La situation sécuritaire dans la province voisine du Nord-Kivu continue de se détériorer avec la reprise de tirs nourris entre le groupe armé M23 et les forces armées congolaises juste à l'extérieur de la ville de Sake, a déclaré le porte-parole. En réponse, les soldats de la paix ont établi une présence dans la région, alors que l'armée congolaise a renforcé ses troupes afin de dissuader toute nouvelle attaque du M23. Volker Turk, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, est actuellement en RDC pour une visite officielle à l'invitation du gouvernement, a indiqué M. Dujarric. M. Turk s'est rendu dans l'Est du pays où il a visité des camps de personnes déplacées et a rencontré des défenseurs des droits humains et des organisations de la société civile. Le haut-commissaire devrait rencontrer le président Félix Tshisekedi, des hauts fonctionnaires et des collègues de l'ONU lorsqu'il sera à Kinshasa, la capitale, a indiqué le porte-parole.

Xinhua/VNA/CVN