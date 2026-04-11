Belgique

Pollution au pétrole à Anvers : la principale voie d'accès au port rouverte

Le trafic maritime a repris vendredi 10 avril en début d’après-midi sur l’Escaut, principal accès au port d’Anvers, après une paralysie causée par une fuite de pétrole. L’opérateur Port of Antwerp-Bruges a confirmé la réouverture à la navigation, tout en précisant que certaines zones restaient inaccessibles.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le déversement accidentel s’est produit jeudi soir 9 avril lors d’une opération de ravitaillement dans le bassin de Deurganck, un terminal majeur situé sur la rive gauche du fleuve. Bien que la fuite ait été rapidement stoppée et des opérations de dépollution lancées, une partie des hydrocarbures s’est propagée durant la nuit vers l’Escaut.

Conséquence immédiate : la suspension du trafic dans la partie nord du port, empêchant l’accès des porte-conteneurs et cargos. Selon les médias locaux, une cinquantaine de navires se sont retrouvés bloqués dans les deux sens. À la mi-journée, l’exploitant espérait un retour complet à la normale sous 24 heures.

Le port d’Anvers, étroitement connecté aux échanges mondiaux, notamment avec la Chine et les États-Unis, est le deuxième port européen derrière port de Rotterdam.

Photo : AFP/VNA/CVN

La quantité exacte de pétrole déversée reste inconnue, mais une vaste opération de nettoyage est en cours. Le dock concerné et plusieurs écluses avoisinantes demeurent fermés. L’opérateur a exprimé ses regrets, évoquant des impacts possibles sur les zones naturelles sensibles bordant le fleuve.

L’armateur MSC a confirmé l’implication de l’un de ses navires, insistant sur la priorité donnée à la sécurité de l’équipage, des installations et de l’environnement.

Des inquiétudes ont été exprimées par l’organisation environnementale Climaxi, qui redoute des atteintes à la biodiversité, notamment dans des zones humides proches comme le polder de Doel.

Véritable poumon économique de la Belgique, le port d’Anvers a traité 266,5 millions de tonnes de marchandises en 2025, en léger recul de 4%. Le trafic de conteneurs a toutefois progressé (+0,4%), tandis que les importations, notamment d’acier chinois et de gaz naturel liquéfié américain, ont augmenté.

Au total, plus de 20.000 navires ont transité par le port l’an dernier. Ce hub logistique reste un baromètre clé de la santé économique européenne, mais l’incident rappelle les défis environnementaux auxquels il est confronté.

AFP/VNA/CVN