Lufthansa : nouvel appel à la grève du syndicat de pilotes les 16 et 17 avril

Le syndicat de pilotes du premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a appelé mardi à une nouvelle grève en Allemagne jeudi 16 et vendredi 17 avril après les mobilisations du début de semaine, en raison d'un conflit persistant sur la rémunération et les retraites.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Il s'agit du quatrième mouvement social lancé par le syndicat Vereinigung Cockpit (VC) depuis février, dont le deuxième de la semaine après une grève lundi 13 et mardi 14 avril.

La grève touche les vols de la marque "classique" Lufthansa et ceux des filiales CityLine et Eurowings, ainsi que ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo.

Mardi, plus de 900 vols ont été annulés à Francfort et à Munich, selon la presse allemande.

La tension est forte chez le géant du transport aérien qui célèbre actuellement son centenaire, frappé en même temps par la grève de son personnel de cabine mercredi 15 et jeudi 16 avril.

Une manifestation du syndicat UFO est d'ailleurs prévue à Francfort mercredi 15 avril en marge des célébrations du centenaire, auxquelles participe le chancelier allemand Friedrich Merz.

Chez les pilotes, "la situation reste inchangée, il n'y a absolument aucun mouvement du côté des employeurs", a dénoncé mardi par communiqué le président de VC, Andreas Pinheiro.

Le syndicat réclame désormais une "procédure de médiation contraignante" pour "éviter une nouvelle escalade", avec l'intervention d'un tiers.

"Il ne s'agit pas pour nous de rapports de force politiques ou d'ego, mais de solutions durables", a souligné Andreas Pinheiro.

Samedi 11 avril, un porte-parole de Lufthansa avait qualifié la grève des pilotes "d'escalade sans précédent" et déclaré que la revendication principale du syndicat, "qui consiste à doubler un régime de retraite d'entreprise déjà supérieur à la moyenne et excellent, est absurde et irréalisable".

AFP/VNA/CVN