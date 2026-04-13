Basic-Fit : les données d'un million de clients compromises, dont des "coordonnées bancaires"

La chaîne de salles de sport low cost Basic-Fit a indiqué lundi 13 avril à l'AFP qu'elle avait été victime d'une fuite de données personnelles d'environ "un million de membres" , comprenant notamment des "coordonnées bancaires".

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette fuite concerne la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, où est basé le siège social de Basic-Fit.

L'entreprise a signalé aux autorités "un accès non autorisé au système qui enregistre les passages des membres dans les clubs Basic-Fit", a-t-elle expliqué.

Cette intrusion a permis aux pirates de télécharger "les informations d'abonnement, les noms et adresses, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les dates de naissance et les coordonnées bancaires", a listé Basic-Fit.

"Les membres dont les données sont concernées ont été informés", selon l'entreprise. "Aucun mot de passe n'a été compromis", a ajouté la chaîne, qui a assuré ne pas "conserver les pièces d'identité de ses membres".

Présent dans douze pays sous deux marques, Basic-Fit et Clever Fit, le groupe revendique la position de "plus grande chaîne de fitness en Europe", avec "plus de 2.150 clubs" et "5,8 millions de membres".

Son succès repose notamment sur ses prix, dans la fourchette basse du secteur.

AFP/VNA/CVN