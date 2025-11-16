icon search
Tunisie : légère hausse du taux de chômage au troisième trimestre 2025

L'Institut national de la statistique de la Tunisie a révélé samedi 15 novembre que le taux de chômage a légèrement augmenté au cours du troisième trimestre de cette année.

Photo : CTV/CVN

Selon les données, le taux de chômage a atteint 15,4% au troisième trimestre, contre 15,3% au deuxième trimestre. Le nombre de chômeurs s'élevait à 653.700 au troisième trimestre, soit une progression de 2.600 personnes par rapport au deuxième trimestre.

Les statistiques montrent également une baisse du taux de chômage chez les hommes, qui s'établit à 12,1% au troisième trimestre, contre 12,6% au deuxième trimestre. En revanche, le taux de chômage chez les femmes a augmenté, atteignant 22,4%.

Les résultats de l'enquête sur l'emploi pour le troisième trimestre ont montré une baisse du nombre de personnes actives en Tunisie, atteignant presque 4,2 millions, dont 68,6% d'hommes et 31,4% de femmes, selon les données. 

Xinhua/VNA/CVN

