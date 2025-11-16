Netanyahou et Poutine discutent des questions du Moyen-Orient par téléphone

Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, et Vladimir Poutine, président russe, ont eu une conversation téléphonique samedi soir 15 novembre, au cours de laquelle les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur la situation au Moyen-Orient, ont révélé des communiqués des deux parties.

Selon un communiqué du bureau de Benjamin Netanyahu, les deux dirigeants se sont entretenus à l'initiative de Vladimir Poutine, à la suite d'une série de discussions précédentes sur des questions régionales. Il n'a pas fourni davantage d'informations sur les entretiens.

De son côté, la présidence russe a indiqué que les deux dirigeants ont échangé en détail sur les récents développements à Gaza, à la lumière du cessez-le-feu, du programme nucléaire iranien et de la poursuite de la stabilisation de la Syrie, entre autres questions.

Jeudi, la Russie a présenté son propre projet de résolution sur Gaza aux Nations unies, contestant la pression des États-Unis pour que le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une proposition distincte qui soutiendrait le plan de paix du président américain Donald Trump à Gaza.

Selon des médias, la proposition américaine demande la présence d'une force internationale de stabilisation à Gaza avec une large indépendance par rapport à l'ONU, et d'accorder à Israël un contrôle continu sur le périmètre de sécurité entourant Gaza pour une période indéterminée.

La proposition russe se concentre quant à elle sur la création d'une force internationale de stabilisation sous l'autorité directe de l'ONU, s'oppose à tout changement démographique ou territorial à Gaza et exhorte à la mise en œuvre de la solution à deux États.

