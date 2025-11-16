Netanyahou et Poutine discutent des questions du Moyen-Orient par téléphone

>> Le PM irakien et le président français discutent des questions régionales au téléphone
|Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président russe Vladimir Poutine.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Selon un communiqué du bureau de Benjamin Netanyahu, les deux dirigeants se sont entretenus à l'initiative de Vladimir Poutine, à la suite d'une série de discussions précédentes sur des questions régionales. Il n'a pas fourni davantage d'informations sur les entretiens.
De son côté, la présidence russe a indiqué que les deux dirigeants ont échangé en détail sur les récents développements à Gaza, à la lumière du cessez-le-feu, du programme nucléaire iranien et de la poursuite de la stabilisation de la Syrie, entre autres questions.
Jeudi, la Russie a présenté son propre projet de résolution sur Gaza aux Nations unies, contestant la pression des États-Unis pour que le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une proposition distincte qui soutiendrait le plan de paix du président américain Donald Trump à Gaza.
Selon des médias, la proposition américaine demande la présence d'une force internationale de stabilisation à Gaza avec une large indépendance par rapport à l'ONU, et d'accorder à Israël un contrôle continu sur le périmètre de sécurité entourant Gaza pour une période indéterminée.
La proposition russe se concentre quant à elle sur la création d'une force internationale de stabilisation sous l'autorité directe de l'ONU, s'oppose à tout changement démographique ou territorial à Gaza et exhorte à la mise en œuvre de la solution à deux États.
