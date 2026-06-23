Le Vietnam accélère sa transformation numérique et technologique

Dans l’après-midi du 23 juin, le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Comité directeur du gouvernement pour le développement de la sciences et de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et du Projet 06, a présidé une réunion thématique en ligne afin de faire le point sur la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW après la troisième réunion de 2026, et de discuter des solutions visant à accélérer le développement de ces domaines, tout en garantissant le calendrier et la qualité des missions fixées par le Comité.

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Selon les rapports présentés, l’État a investi dans la construction de 16 laboratoires nationaux clés, avec un budget total d’environ 967 milliards de dôngs (36,81 millions de dollars). Le Premier ministre a approuvé la liste de 10 groupes de technologies stratégiques et de 30 produits technologiques stratégiques.

Photo : VNA/CVN

Environ 3% des dépenses budgétaires nationales ont été alloués en priorité. En 2026, plus de 100.000 milliards de dôngs seront consacrés aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

Dans ses conclusions, le Premier ministre a reconnu certaines améliorations dans la mise en œuvre des missions, ainsi que quelques résultats obtenus.

Cependant, il a souligné que le déploiement des bases de données nationales et sectorielles rencontre encore de nombreuses difficultés dans la collecte, standardisation des données, intégration des dossiers administratifs, et manque de cohérence dans la connexion et le partage des données. En matière de technologies et de produits stratégiques, les résultats ne sont pas encore suffisamment révolutionnaires. Les ressources humaines de haut niveau restent insuffisantes. L’allocation des ressources reste dispersée et pas suffisamment concentrée sur les priorités stratégiques.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de clarifier les responsabilités à chaque niveau : national pour les technologies stratégiques et les infrastructures de base ; régional pour les chaînes de valeur interrégionales ; local pour les produits spécifiques à forte valeur ajoutée.

Il a affirmé que l’État joue un rôle de création de cadres institutionnels, de normalisation, de commande publique et d’expérimentation contrôlée, mais ne doit pas remplacer les entreprises. Les instituts de recherche et universités fournissent les connaissances et technologies, tandis que les entreprises assurent la production, la commercialisation et le développement du marché.

Les entreprises doivent être impliquées dès la définition des problèmes, le choix des technologies, l’investissement, les tests et la commercialisation ; les instituts et universités doivent aligner leurs recherches sur les besoins réels ; l’État doit créer un cadre institutionnel favorable et un marché initial adapté.

Il a également demandé de résoudre rapidement les obstacles existants et de concentrer les ressources sur les technologies de base et les produits commercialisables, tout en exploitant efficacement les laboratoires et les experts.

Il a exigé de traiter toutes les missions en retard avant le 30 juin et de renforcer le suivi par le ministère de la Police.

Le Premier ministre a demandé au ministère des Sciences et Technologies de poursuivre la révision et la finalisation, dans les meilleurs délais, de manière efficace et économique, des bases de données et des projets de transformation numérique afin d’assurer une application uniforme. Le ministère doit finaliser de manière urgente le projet de développement des centres de recherche, des centres d’essai et des laboratoires nationaux clés, et le soumettre au Premier ministre en juin 2026.

Les ministères et organismes concernés doivent achever la connexion et la synchronisation des bases de données conformément à la Résolution n°11/NQ-CP sur le Centre national de données, avec une échéance fixée au troisième trimestre 2026.

Les ministères de la Santé, de la Construction, de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que de la Culture, des Sports et du Tourisme doivent finaliser en juin 2026 les orientations de développement des produits relevant de leurs domaines : vaccins de nouvelle génération, technologies cellulaires et impression 3D en médecine ; infrastructures de transport, métro et systèmes de transport intelligents ; énergies renouvelables et nouvelles énergies ; biotechnologies, semences, plantes médicinales, aquaculture, technologies marines, agriculture intelligente, transformation approfondie et traçabilité ; tourisme intelligent, industries culturelles, patrimoine numérique et circuits touristiques interrégionaux.

Les autorités provinciales et municipales doivent identifier les problèmes et missions prioritaires de développement des sciences et technologies en lien avec les besoins réels, les potentiels et les avantages locaux.

En matière de formation des ressources humaines de haute qualité, le Premier ministre a chargé le ministère de l’Éducation et de la Formation, en coordination avec le ministère des Sciences et Technologies et les autres ministères, de revoir globalement les programmes de formation ainsi que les mécanismes d’attraction, de valorisation et de rémunération.

Concernant les mécanismes, politiques et finances, les ministères des Finances et des Sciences et Technologies doivent rapidement étudier et soumettre des propositions au gouvernement lors de la prochaine session.

Enfin, le Premier ministre, en tant que chef du Comité directeur, a demandé l’organisation au troisième trimestre 2026 de conférences thématiques visant à promouvoir une croissance économique à deux chiffres, sous la direction des vice-Premiers ministres responsables des secteurs concernés.

VNA/CVN