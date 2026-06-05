Vers une stratégie nationale sur les technologies quantiques

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, vient de présider à Hanoï, une réunion de la permanence du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. La réunion porte sur l'examen du projet intitulé "Recherche, application et développement des technologies quantiques auservice du développement socio-économique et de la défense et sécurité nationales".