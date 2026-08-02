Trois morts et 21 blessés dans un attentat à la bombe dans un café de Moscou

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|Un policier monte la garde près du lieu où un engin explosif improvisé a explosé dans un restaurant du centre de Moscou, samedi 1er août 2026.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"Un engin explosif artisanal a explosé dans un restaurant de la place Koudrinskaïa, causant la mort de trois personnes", a indiqué le Comité antiterroriste, cité par les agences de presse russes.
Selon cette structure, les trois victimes sont un client, cette femme et un agent de sécurité qui lui avait refusé l'entrée dans l'établissement.
"Des enquêteurs et des techniciens de la police scientifique (...) sont à pied d'oeuvre sur place. Une expertise de la scène de l'incident est actuellement en cours", avait de son côté indiqué la police de la capitale.
Des chaînes Telegram russes ont diffusé des vidéos montrant de nombreux camions de pompiers et des ambulances sur les lieux.
La Russie a été la cible de nombreux actes terroristes par le passé, y compris à Moscou.
AFP/VNA/CVN