Russie

Trois morts et 21 blessés dans un attentat à la bombe dans un café de Moscou

Au moins trois personnes ont été tuées et 21 autres blessées samedi 1 er août dans l'explosion dans un café de Moscou d'un "engin artisanal" que transportait une femme inconnue, ont annoncé les autorités.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Un engin explosif artisanal a explosé dans un restaurant de la place Koudrinskaïa, causant la mort de trois personnes", a indiqué le Comité antiterroriste, cité par les agences de presse russes.

Selon cette structure, les trois victimes sont un client, cette femme et un agent de sécurité qui lui avait refusé l'entrée dans l'établissement.

"Des enquêteurs et des techniciens de la police scientifique (...) sont à pied d'oeuvre sur place. Une expertise de la scène de l'incident est actuellement en cours", avait de son côté indiqué la police de la capitale.

Des chaînes Telegram russes ont diffusé des vidéos montrant de nombreux camions de pompiers et des ambulances sur les lieux.

La Russie a été la cible de nombreux actes terroristes par le passé, y compris à Moscou.

AFP/VNA/CVN