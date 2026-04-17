France

Tourisme fluvial en nette progression en 2025, l'électrification s'installe sur les quais

Les croisières sur les canaux et fleuves en France ont enregistré une "excellente année 2025" , a indiqué jeudi 16 avril Voies Navigables de France (VNF) qui discerne une "nette progression" du tourisme fluvial, en cours de verdissement grâce à l'électrification à quai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les taux de remplissage ont été proches de 90% l'an passé, a indiqué Thibault Chagnas, directeur-général délégué de VNF lors d'une conférence de presse à Paris.

VNF est l'établissement public qui gère et entretient 6.700 km de fleuves et canaux, soit 80% des voies navigables de France, le premier réseau en Europe.

La dynamique du tourisme fluvial est portée par "l'engouement des clientèles européennes" (+9% pour les touristes venus d'Allemagne) et nord-américaines (+10%), a-t-il précisé.

Les nouvelles tendances portent sur les "privatisations de bateaux de promenade" motivées notamment par le fort impact des images de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, avec son défilé de bateaux sur la Seine pour transporter les équipes de sportifs.

Outre le tourisme fluvial, VNF salue aussi la progression du tourisme "fluvestre", néologisme formé par le mot fluvial et le mot terrestre, avec une "croissance soutenue" du tourisme itinérant à vélo, en bateau ou à pied le long de la voie d'eau et ses abords.

Sur les huit premiers mois de 2025, la fréquentation des véloroutes a progressé de 5%.

En Ile-de-France, cette complémentarité entre activités nautiques et terrestres s'est traduit par l'ouverture de sept nouveaux sites de baignade naturelle, qui ont accueilli près de 100.000 baigneurs l'an passé, a précisé VNF.

Le tourisme fluvial, comme le transport fluvial de marchandises, est en voie de décarbornation, grâce à l'électrification des flottes, qui est "en train de s'accélérer" a indiqué Lionel Rouillon, directeur du développement de VNF, en marge de la conférence de presse.

"Il existe désormais 1.200 bornes de recharge électrique sur les quais, dont 250 directement gérées par VNF", a-t-il précisé.

Après l'installation de façon sporadique et locale de bornes indépendantes et non compatibles, surtout dans le Nord de la France, "les standards ont été unifiés pour les mariniers" autour du système "Borne et Eau" dans toute la France, a rappelé M. Rouillon.

L'électrification des bateaux est même devenue une "condition d'acceptabilité" de l'installation d'activités de location par les collectivités locales qui refusent de plus en plus les groupes électrogènes à quai pendant les escales, a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN