Semi-conducteurs

Le géant néerlandais de la tech ASML affiche des bénéfices dopés par l'IA

Le géant néerlandais de la technologie ASML a annoncé mercredi 15 avril une hausse de 15% de son bénéfice net au premier trimestre et a relevé ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, évoquant une demande solide dans l'industrie des semi-conducteurs liée aux investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

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Photo : ASML/CVN

ASML, qui produit et vend des machines de pointe pour la fabrication de puces, a affiché un bénéfice net de 2,76 milliards d'euros, contre 2,4 milliards au premier trimestre 2025.

"Les perspectives de croissance du secteur des semi-conducteurs continuent de se confirmer, portées par les investissements continus dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle", a déclaré Christophe Fouquet, directeur général de l'entreprise.

Basée aux Pays-Bas, ASML est un rouage essentiel de l'économie mondiale, les semi-conducteurs fabriqués à l'aide de ses machines alimentant tous les secteurs, des smartphones aux missiles.

L'entreprise a revu à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, désormais comprises entre 36 et 40 milliards d'euros contre la fourchette de 34 à 39 milliards d'euros annoncée en janvier.

Ces prévisions "tiennent compte des issues possibles des discussions en cours concernant les contrôles à l'exportation", a affirmé M. Fouquet dans un communiqué.

"Une nouvelle année de croissance"

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est élevé à 8,77 milliards d'euros contre 7,8 milliards au premier trimestre de l'année dernière et 9,7 milliards du quatrième trimestre 2025.

ASML tablait sur un chiffre d'affaires net compris entre 8,2 milliards et 8,9 milliards d'euros pour cette période.

L'entreprise, qui compte environ 44.000 employés dans le monde, avait annoncé en janvier la suppression de près de 1.700 emplois.

Elles concernent principalement des cadres aux Pays-Bas et aux États-Unis, sur fond de réorganisation interne visant à accélérer les méthodes de travail qui étaient devenues "moins agiles", selon M. Fouquet.

Pour le deuxième trimestre, le groupe a indiqué viser un chiffre d'affaires compris entre 8,4 et 9,0 milliards d'euros.

"Nos clients accélèrent leurs projets d'augmentation de capacité pour 2026 et au-delà", a poursuivi le directeur général, affirmant que cette accélération se traduisait pas un carnet de commandes "très solide" pour l'entreprise.

"Cette dynamique commerciale confirme notre conviction que 2026 sera une nouvelle année de croissance pour l'ensemble de nos activités", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN