Espagne : l'inflation révisée à la hausse en mars

L'inflation a finalement bondi de plus d'un point en mars en Espagne pour atteindre 3,4% sur un an, en raison de la hausse du prix du pétrole, a rapporté mardi 14 avril l'Institut national des statistiques (INE).

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Photo : ST/CVN

La forte hausse, par rapport aux 2,3% enregistrés en février, "est due à l'augmentation des prix des carburants et lubrifiants pour véhicules personnels", a indiqué l'INE dans un communiqué.

En Espagne, le prix du gasoil 95 E5 est monté de 1,48 euro par litre le 28 février, à 1,80 euro/litre, d'après des chiffres du ministère de la Transition écologique. Son prix est tombé depuis autour de 1,55 euro/L à la suite de l'adoption par le gouvernement d'un plan d'urgence de 5 milliards d'euros pour atténuer les effets de l'escalade militaire dans le Golfe et le Moyen-Orient qui a fait augmenter sensiblement les prix de l'énergie.

Malgré la hausse des prix, qui grignote le pouvoir d'achat des ménages, le contexte économique général reste positif en Espagne, où la croissance a atteint 2,8% en 2025, soit près du double de celle de la zone euro. Elle est attendue à 2,3% cette année par la Banque d'Espagne, qui a dit fin mars toutefois redouter un possible "ralentissement significatif" dans la quatrième économie de la zone euro.

APS/VNA/CVN