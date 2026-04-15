Le FMI abaisse ses prévisions mondiales de croissance

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale mardi 14 avril, à 3,1% en 2026, en raison notamment de l'escalade militaire dans le Golf et au Moyen Orient.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'économie mondiale devra subir cette année les conséquences "négatives" des tensions géopolitiques, selon le dernier rapport du FMI, avec une croissance dans l'ensemble limitée à 3,1%, contre 3,3% attendu auparavant, soit un recul de 0,2 point de pourcentage par rapport aux prévisions de janvier.

Ce nouveau chiffre est établi à partir d'un scénario de référence, "plus optimiste", reposant sur l'hypothèse d'un conflit de courte durée. Selon un "scénario défavorable" prévoyant un conflit prolongé, le FMI prévoit que la croissance du PIB mondial tomberait à 2,5 % cette année.

"Les risques de dégradation dominent ces perspectives", souligne l'institution dans son rapport estimant qu'"une prolongation ou une extension du conflit, une aggravation de la fragmentation géopolitique, une réévaluation des attentes quant à la productivité induite par l'intelligence artificielle, ou un regain de tensions commerciales pourraient sensiblement fragiliser la croissance et déstabiliser les marchés financiers".

Par pays, la croissance américaine devrait être légèrement affectée cette année. L'institution y attend un taux de 2,3% en 2026, soit 0,1 point de moins que lors de la précédente projection, au mois de janvier.

Quant à la Chine, le FMI a abaissé mardi 14 avril à 4,4% sa prévision de croissance cette année, confirmant son ralentissement malgré l'abaissement des droits de douane américains et des mesures de relance. Cette nouvelle projection est en léger reflux par rapport à sa projection précédente de 4,5% annoncée en janvier (après une performance de 5% en 2025).

Le Fonds maintient à 4% la croissance attendue en 2027. La prévision pour l'ensemble de l'Asie émergente et en développement a été également été abaissée. Concernant la zone euro, le FMI a abaissé sa prévision de croissance de 0,2 point à 1,1% pour 2026 par rapport à ses estimations de janvier.

Toutes les principales économies de la zone euro sont affectées, à des degrés divers. La prévision de croissance est réduite à 0,8% en Allemagne (-0,3 point), 0,5% en Italie (-0,2) et 2,1% en Espagne (-0,2), 0,9% en France (-0,1). En dehors de l'Union européenne, le Royaume-Uni est plus durement touché (-0,5 point à 0,8%).

Côté inflation, elle devrait accélérer modérément en 2026 avant de recommencer à ralentir en 2027, d'après le FMI qui recommande de "promouvoir la souplesse, conserver des cadres d'action crédibles et renforcer la coopération internationale afin de faire face au choc actuel tout en se préparant à de futures perturbations dans un environnement mondial toujours plus incertain".

APS/VNA/CVN