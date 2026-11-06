Tourisme, éducation, innovation : Hanoï intensifie sa coopération avec le Royaume-Uni

Du 30 octobre au 4 novembre, une délégation de Hanoï, conduite par Nguyên Van Phong, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a effectué une visite de travail au Royaume-Uni afin de renforcer la coopération dans plusieurs domaines prioritaires, notamment le tourisme, l'éducation, les industries culturelles, l'innovation et la mobilisation des intellectuels vietnamiens à l'étranger.

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Photo : VNA/CVN

Cette mission intervient un peu plus d'un an après l'élévation des relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni au rang de partenariat stratégique global, en octobre 2025. Hanoï entend désormais traduire ce nouveau cadre de coopération en initiatives et projets concrets, répondant directement aux besoins de développement de la capitale.

La visite s'inscrit dans un contexte favorable, marqué notamment par l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA), l'adhésion britannique à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), ainsi que par la présence de 607 projets d'investissement britanniques au Vietnam, représentant environ 4,66 milliards de dollars à fin septembre 2025. Par ailleurs, plus de 12.000 étudiants vietnamiens suivent également un cursus au Royaume-Uni.

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La promotion touristique a constitué l’un des temps forts de la visite. À l’occasion du Salon mondial du tourisme WTM London 2026, l’un des principaux rendez-vous internationaux du secteur, Hanoï a inauguré un espace consacré au tourisme de la capitale, au sein du pavillon vietnamien. Nguyên Van Phong y a présenté une ville millénaire, riche de son patrimoine, notamment la citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature, le Vieux quartier et ses villages de métiers traditionnels, mais aussi de sa gastronomie, de ses arts et de sa créativité contemporaine.

Hanoï souhaite développer un tourisme professionnel, qualitatif et durable, fondé sur la culture, le patrimoine, la gastronomie, les villages de métiers et la création. Au cours des dix premiers mois de 2026, la capitale a accueilli 30,36 millions de visiteurs, dont 7,57 millions d’étrangers. La ville entend renforcer les partenariats avec les entreprises britanniques pour proposer des circuits adaptés, prolonger les séjours et améliorer l’expérience des visiteurs.

L'éducation et la formation figurent également parmi les axes prioritaires de coopération. Lors d'une rencontre avec le British Council, conduite par son directeur national au Vietnam, James Shipton, les deux parties ont dressé le bilan de leur collaboration dans la formation des enseignants, l'enseignement de l'anglais et l'évaluation des compétences linguistiques.

À ce jour, 24 établissements scolaires de Hanoï mettent en œuvre des programmes éducatifs intégrés s'appuyant sur des ressources pédagogiques britanniques. La capitale souhaite approfondir cette coopération dans la gestion des établissements, l’innovation pédagogique, l’évaluation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle et la normalisation des compétences linguistiques. Un mécanisme de coordination régulière et des programmes pour la période 2027-2030 sont envisagés.

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La délégation a également rencontré l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS). Plus de 200 scientifiques et intellectuels vietnamiens travaillent actuellement au Royaume-Uni dans des domaines variés, dont l’éducation, la santé, les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, la finance, l’urbanisme, l’environnement et l’énergie. Hanoï souhaite mobiliser leur expertise pour contribuer à ses projets et résoudre les 30 grandes problématiques de la capitale. Au cours d'un échange avec l'University College London (UCL), la délégation a également proposé de développer des formations de courte durée à destination des cadres et des enseignants, ainsi que des programmes de bourses et d'échanges d'experts.

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Dans le secteur des industries culturelles, les membres de la délégation ont étudié le modèle de Somerset House, ancien édifice patrimonial londonien reconverti en centre indépendant de création et d'activités culturelles. Ils ont également rencontré les représentants de l'entreprise de design GreenSpace. Ces échanges pourraient servir de référence pour la création d'un centre pilote de création à Hanoï.

Enfin, la délégation a travaillé avec l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, réaffirmant l’ambition de faire de Hanoï une ville mondiale, en attirant notamment les groupes financiers et technologiques britanniques et irlandais, en particulier dans la haute technologie à Hoà Lac et la finance verte. Londres constitue également un partenaire privilégié pour bénéficier de son expérience et développer les connexions financières.

VNA/CVN