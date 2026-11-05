Au Royaume-Uni, les Vietnamiens font rayonner leur culture et leur savoir-faire

À travers des initiatives culturelles, éducatives et scientifiques, les Vietnamiens du Royaume-Uni contribuent à renforcer les liens entre leur pays d’accueil et leur pays d’origine.

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Photo : VNA/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a souligné le rôle important de la communauté vietnamienne à l’étranger, notamment au Royaume-Uni, dans le renforcement des relations bilatérales. Forte de son expérience, de ses compétences et de sa place croissante dans la société d’accueil, cette communauté contribue à faire connaître le Vietnam et sa culture, jouant ainsi un rôle d’"ambassadeur culturel et de l’amitié".

Ce rôle s’exprime aussi bien lors de grands événements que dans la vie quotidienne : port de l’ao dai lors de fêtes, célébrations de la Fête de la mi-automne dans des écoles ou cours de vietnamien le week-end.

L’Association des femmes et des enfants vietnamiens au Royaume-Uni (VWCA), créée le 8 mars 2024, a fait de l’ao dài un moyen privilégié de promouvoir la culture vietnamienne. La Semaine de la mode de l’ao dài à Londres (Ao Dai Fashion Week London), à laquelle l’association a largement contribué, a mobilisé plus de 200 bénévoles de 28 pays, dont près de la moitié étaient étrangers.

La préservation de la langue vietnamienne constitue une autre priorité. Nguyên Quynh, directrice de VietSchool London, une école relevant de l’organisation caritative Gia Dinh Viêt, a expliqué que le maintien des cours de vietnamien restait difficile en raison de la dispersion géographique de la communauté et de la concurrence d’autres langues étrangères. Selon elle, le vietnamien relie les enfants à leurs grands-parents et à leur pays d’origine.

Photo : VNA/CVN

D’autres initiatives misent sur la technologie. Jenny Vu Lê Ngoc Phuong, fondatrice du Centre d’enseignement du vietnamien en ligne EV360 Online, dispense des cours à environ 200 élèves, principalement installés au Royaume-Uni.

Les initiatives de la communauté bénéficient également du soutien des politiques du Parti et de l’État. La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné que la Résolution N°23-NQ/TW du Bureau politique sur les Vietnamiens de l’étranger et la Résolution N°57-NQ/TW sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique créaient un cadre favorable à la mobilisation des compétences de la diaspora. Au Royaume-Uni, celle-ci compte des centaines de scientifiques et d’enseignants travaillant dans des domaines stratégiques.

Pour mieux valoriser ce potentiel, les autorités privilégient l’organisation de conférences et de rencontres entre les scientifiques vietnamiens du pays et les experts établis à l’étranger. Nguyên Thuy Ba Linh, vice-présidente de l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS), a indiqué que son association pouvait contribuer à la coopération scientifique, à la formation et aux échanges entre chercheurs et entreprises, tout en facilitant les échanges internationaux pour les étudiants et les jeunes enseignants vietnamiens.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni et en Irlande du Nord, Dô Minh Hung, a indiqué que l’ambassade considérait le travail auprès de la communauté comme une mission permanente, articulée autour de trois priorités : renforcer la visibilité de la communauté vietnamienne, soutenir la préservation de son identité culturelle et protéger les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens établis au Royaume-Uni.

En février 2027, la culture du Têt et la langue vietnamienne devraient être mises à l’honneur lors de l’événement annuel du Nouvel An lunaire au National Maritime Museum de Greenwich, à Londres. Fidèles à l’esprit de la Résolution N°23-NQ/TW, les Vietnamiens du Royaume-Uni continuent ainsi de contribuer à la promotion de leur culture et au renforcement des liens avec leur pays d’origine.

VNA/CVN