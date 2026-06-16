Foot : l'Allemand Dino Toppmöller nommé nouvel entraîneur de Lens

Lens a annoncé mardi 16 juin l'arrivée pour deux ans de l'entraîneur allemand Dino Toppmöller pour succéder à Pierre Sage, parti à Crystal Palace.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Réputé pour être francophile, cet ancien adjoint de Julian Nagelsmann à Leipzig (2020-2021) puis au Bayern Munich (juillet 2021-mars 2023) a connu sa seule expérience d'entraîneur principal au haut niveau à Francfort (juillet 2023-janvier 2026).

À 45 ans, il aura la lourde tâche de relayer Pierre Sage qui a emmené Lens jusqu'à sa première Coupe de France et à la deuxième place de la Ligue 1 au terme de la saison écoulée.

Mais Toppmöller a notamment pour lui son expérience européenne, sur la plus grande scène avec Francfort, qui lui servira pour guider le club français en Ligue des champions la saison prochaine.

"Dino a exactement le profil que nous recherchions, affirme le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca dans le communiqué du club. C'est un entraîneur qui a dirigé 45 rencontres européennes, qui connaît la Ligue des champions, qui parle plusieurs langues dont le français et qui a la réputation de faire progresser les jeunes joueurs (...) Dino est un adepte de la défense à trois et sa volonté de produire un football tourné vers l'avant colle à notre ADN."

Dans son communiqué, le RC Lens présente cet ancien joueur de deuxième division allemande comme un "fin tacticien", "réputé pour son intelligence tactique et ses qualités humaines", "adepte du 3-4-3".

Fils de Klaus Toppmöller, ancien joueur des années 1970-1980 (trois sélections avec la Mannschaft) devenu lui aussi entraîneur par la suite, il a grandi en tant qu'entraîneur dans des clubs peu connus d'Allemagne, du Luxembourg et de Belgique puis dans l'ombre de Julian Nagelsmann.

Il devient alors, à Leipzig puis au Bayern, l'"interlocuteur privilégié des Français", est-il écrit dans le communiqué du club.

Sa carrière prend une autre dimension quand il est nommé entraîneur principal de Francfort, qu'il va ramener sur le podium de la Bundesliga au terme de la saison 2025, et donc en Ligue des champions.

Avec l'arrivée de Dino Toppmöller, Lens choisit pour la première fois de son histoire un entraîneur allemand et tourne la page de la saison de rêve finalement sans lendemain avec Pierre Sage, qui s'est engagé lundi pour Crystal Palace.

AFP/VNA/CVN