La visite officielle du PM au Koweït ouvrira une nouvelle étape des relations bilatérales

La prochaine visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït revêt une importance particulière, non seulement pour dynamiser les relations bilatérales mais aussi pour réaffirmer l'orientation diplomatique du Vietnam envers la région, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam au Koweït, Nguyên Duc Thang, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information.

La visite sera effectuée du 16 au 18 novembre à l'invitation du Premier ministre koweïtien Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.

Elle sera la première de haut niveau vietnamienne depuis seize ans. Elle intervient à un moment clé, alors que les deux pays se préparent à célébrer le 50ᵉ anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2026. Cette convergence crée une dynamique favorable pour porter la coopération bilatérale à un niveau supérieur.

Par ailleurs, cette visite intervient alors que le Koweït assume la présidence du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le Vietnam souhaite que le Koweït joue pleinement son rôle de passerelle afin de renforcer la coopération ASEAN - CCG et soutienne le lancement, dès 2025, des négociations d'un accord de libre-échange Vietnam - CCG.

Au cours de son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura une entrevue avec l'Émir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, le Prince héritier Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, ainsi qu'un entretien avec le Premier ministre Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah. Il rencontrera également plusieurs ministres et dirigeants de grands groupes économiques. Les deux parties examineront les acquis de près d'un demi-siècle de coopération et définiront de nouvelles orientations pour approfondir le partenariat.

Le point d'orgue de la visite sera le discours de politique étrangère du Premier ministre à l'Institut diplomatique du Koweït, mettant en lumière les politiques et les priorités du Vietnam dans le renforcement de ses liens avec le Moyen-Orient et avec le Koweït en particulier.

Évoquant les perspectives de coopération, l'ambassadeur souligne la position stratégique du Koweït, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de pétrole, avec des réserves estimées à 101,5 milliards de barils. Le Koweït est aujourd'hui le premier investisseur du Moyen-Orient au Vietnam, notamment grâce à la raffinerie de Nghi Son dans lequel il a investi 3,5 milliards de dollars. Les échanges commerciaux ont atteint 7,3 milliards de dollars en 2024 - le niveau le plus élevé entre le Vietnam et un pays de la région - et plus de 5 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2025. Les importations de pétrole koweïtien sécurisent l'approvisionnement de la raffinerie de Nghi Son, qui fournit plus de 35% du marché intérieur.

Parallèlement, la coopération se renforce dans d'autres domaines : le Fonds koweïtien a financé 15 projets d'infrastructures au Vietnam pour un total de 182 millions de dollars ; plusieurs jumelages locaux ont été établis, notamment entre Hô Chi Minh-Ville et la province d'Ahmadi, ainsi qu'entre Thanh Hoa et Farwaniya. Dans le secteur éducatif, le Koweït offre chaque année, depuis 2013, des bourses d'études en langue arabe aux étudiants vietnamiens.

Outre les domaines de coopération traditionnels, le Vietnam et le Koweït disposent encore d'un potentiel considérable pour développer de nouveaux axes de partenariat. Premièrement, la coopération dans le pétrole et l'énergie peut être élargie. Le Vietnam est en mesure de devenir un centre majeur de stockage et de distribution pétrolière en Asie du Sud-Est. Les deux pays ont également de larges opportunités dans les énergies renouvelables - solaire, éolien, hydrogène vert - en combinant les capacités financières du Koweït et l'expertise technique du Vietnam.

Deuxièmement, grâce à un environnement économique dynamique, le Vietnam souhaite attirer davantage les fonds d'investissement koweïtiens. Des projets stratégiques pourraient contribuer à former de nouveaux centres financiers régionaux et à ouvrir au Koweït un accès plus large au marché d'Asie du Sud-Est.

Troisièmement, le Vietnam peut fournir de manière durable des produits agricoles et aquatiques de haute qualité, certifiés Halal, aidant le Koweït à diversifier ses sources d'approvisionnement et à étendre la chaîne de valeur Halal vers le CCG.

Quatrièmement, le potentiel touristique reste important : de plus en plus de voyageurs koweïtiens choisissent le Vietnam. Dans les temps à venir, les deux pays pourront promouvoir l'ouverture de vols directs et organiser davantage de programmes de promotion touristique.

Enfin, les deux pays maintiennent une coordination étroite au sein des forums internationaux, contribuant à promouvoir le multilatéralisme et à renforcer le rapprochement entre l'ASEAN et le CCG.

S'agissant des orientations pour l'avenir, l'ambassadeur Nguyên Duc Thang souligne que, grâce aux résultats concrets de cette visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït en novembre et à l'approche du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques en janvier 2026, le partenariat Vietnam -Koweït est sur le point d'entrer dans une phase plus élevée et plus approfondie. Cette transition exigera toutefois des efforts conjoints et soutenus des deux parties.

Le Vietnam devra d'abord mettre en œuvre des mesures concrètes pour créer un nouvel élan de coopération. Le maintien régulier des échanges de haut niveau, tant dans le cadre bilatéral qu'en marge des forums multilatéraux, sera la clé pour renforcer la confiance politique et favoriser la coordination stratégique entre les dirigeants ainsi qu'entre les ministères et organismes concernés.

Le Vietnam doit également adopter une approche globale envers le CCG tout en développant une stratégie adaptée spécifiquement au Koweït. Par ailleurs, les mécanismes existants - Comité intergouvernemental, consultations politiques et échanges entre ministères et collectivités - doivent être activés de manière régulière et substantielle. La culture koweïtienne, attachée au contact direct, constitue une base solide pour approfondir les liens.

Enfin, la coordination étroite à tous les niveaux, appuyée par l'engagement politique des deux États, sera déterminante pour surmonter les défis et porter le partenariat Vietnam - Koweït vers une phase de développement plus complète et durable.

