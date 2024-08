Cyclisme : Kopecky, championne tous terrains

La Flamande de 28 ans est l'une des rares, avec l'Américaine Chloe Dygert ou la Française Victoire Berteau, à cumuler la course sur route, où elle est championne du monde en titre, et les épreuves au vélodrome, où elle compte six sacres mondiaux et qui sera au programme des Jeux à partir de lundi 5 août.

"Maintenant, c'est une fille que j'ai envie de battre, mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment fan, J'ai beaucoup de respect pour elle. Elle m'inspire", souligne Berteau qui espère déjouer les pronostics avec ses coéquipières de l'équipe de France, Juliette Labous et Audrey Cordon-Ragot.

Les travaux d'Hercule de Kopecky ont commencé samedi dernier lors du contre-la-montre qu'elle a terminé à une frustrante sixième place après une chute sous la pluie à Paris.

Elle a l'occasion de solder ses comptes dimanche 4 août sur un parcours de 158 km qui lui convient à merveille, elle qui a gagné deux fois le Tour des Flandres, Paris-Roubaix en avril et pris la deuxième place du dernier Tour de France.

"Le chrono m'a laissé un goût amer mais j'ai vite tourné la page, dit-elle. Ce parcours je l'ai reconnu dès cet hiver. Je m'étais dit : Paris ? Ca doit être tout plat. Mais j'ai vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose", notamment sur les pavés en pente de la butte Montmartre.

L'équipe néerlandaise, qui possède quatre superstars du cyclisme féminin dans ses rangs avec Demi Vollering, victorieuse du dernier Tour de France, la sprinteuse Lorena Wiebes, la légende Marianne Vos et Ellen van Dijk, l'a clairement désignée comme la cible principale.

"Tout pour Kopecky"

"Elle est dans tous nos scénarios de course, on sait qu'elle marche fort", souligne Marianne Vos.

"On a plusieurs plans et le but c'est l'or", embraye Demi Vollering qui, comme les autres Néerlandaises, veut effacer le fiasco de Tokyo-2020 où, dans une course olympique courue sans oreillettes, elles pensaient avoir gagné avec Annemiek van Vleuten avant de se rendre compte que l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, échappée "en loucedé", avait déjà franchi la ligne.

Pour les Belges, le plan est simple. "Pour nous, c'est très clair: c'est tout pour Kopecky", résume sa coéquipière Justine Ghekiere.

Après la route, place à la piste où Kopecky disputera l'omnium (épreuve combinée) le 11 août à Saint-Quentin-en-Yvelines au dernier jour des Jeux.

"Je sais depuis un moment ce qui m'attend, et il y aura une semaine entre les deux, ce n'est pas un problème", assure la Flamande.

L'enchaînement ne va pas de soi car il faut réussir à mixer les deux entraînements, même si Victoire Berteau, engagée sur la poursuite par équipe, explique que "l'omnium est un effort solitaire très similaire à ce qu'on fait sur la route".

Là-aussi, Kopecky aura "une revanche à prendre" après deux chutes à Tokyo sur la piste et une quatrième place sur la route.

L’objectif à Paris est simple : c'est la médaille d'or. Et plutôt deux fois qu'une.

AFP/VNA/CVN