Théâtre

Tiago Rodrigues reconduit comme directeur du Festival d'Avignon jusqu'en 2030

Le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues a été reconduit dans ses fonctions de directeur du Festival d'Avignon pour un nouveau mandat de quatre ans, jusqu'en 2030, a annoncé mardi 30 septembre le Festival.

>> Angélica Liddell ouvre un Festival d'Avignon sous tension politique

>> L'arabe, langue invitée du Festival d'Avignon 2025

Photo : AFP/VNA/CVN

Le dramaturge, auteur et comédien de 48 ans avait été nommé directeur début juillet 2021 et avait pris ses fonctions à l'automne 2022, devenant alors le premier étranger à diriger la plus célèbre manifestation de théâtre au monde - avec le Festival d'Edimbourg.

"Tiago Rodrigues entend préserver la liberté de création des artistes en renforçant le rayonnement international du Festival (production, diffusion, partenariats)", est-il indiqué dans un communiqué, publié à l'issue d'un conseil d'administration.

Ce deuxième mandat débutera le 1er septembre 2026.

M. Rodrigues souhaite également "poursuivre les actions engagées sur l'accessibilité et la diversification des publics" ou encore "approfondir le travail de proximité mené toute l’année sur le territoire", est-il ajouté.

À chacune des trois premières éditions, Tiago Rodrigues a invité une langue: en 2023, la programmation a ainsi fait la part belle à des artistes de langue anglaise, puis ce fut l'espagnol en 2024, l'arabe en 2025. Pour 2026, il a déjà annoncé que ce serait le coréen.

Tiago Rodrigues, qui à partir de 2015 a présenté de nombreux spectacles à Avignon, continue d'écrire et de mettre en scène. En 2024, il a créé "Hécube/pas Hécube", avec des acteurs de la Comédie-Française et, en 2025, "La distance", avec Adama Diop, en tournée.

L'édition de juillet 2025 et ses 42 spectacles a connu une fréquentation record, "supérieure à 98%", selon le festival.

À ses débuts, Tiago Rodrigues a collaboré avec le tg STAN, un collectif de comédiens basé à Anvers dont il vante le jeu et l'écriture. Il a ensuite co-fondé, en 2003, la compagnie Mundo Perfeito, avant de prendre la direction du Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne, équivalent au Portugal de la Comédie-Française (2015-2021).

La gouvernance du festival a connu des changements au printemps avec le départ du numéro 2, Pierre Gendronneau, qui a quitté ses fonctions le 13 juin "pour des raisons personnelles".

M. Gendronneau a été visé par des accusations de harcèlement sexuel lorsqu'il travaillait au Festival d'Automne. Le parquet de Paris avait indiqué fin mai avoir ouvert une enquête.

AFP/VNA/CVN