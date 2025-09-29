Parterre de stars pour la dernière collection d'Armani à Milan

La crème d'Hollywood, dont Glenn Close, Richard Gere et Cate Blanchett, était présente, dimanche soir 28 septembre, au défilé Giorgio Armani à Milan, dernière collection sur laquelle le créateur italien a travaillé avant sa disparition.

>> Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

>> Armani va être cédé à un géant du luxe, selon le testament du styliste

>> À Milan, les classiques d'Armani côtoient des chefs-d'œuvre de la Renaissance

Photo : AFP/VNA/CVN

Initialement conçu pour célébrer les 50 ans de la fondation de la maison de couture Armani, le défilé est devenu un ultime hommage à l'icône italienne, disparue le 4 septembre à l'âge de 91 ans.

L'événement était organisé à la Pinacothèque de Brera, la prestigieuse galerie d'art où plus de 120 de ses créations sont visibles dans le cadre d'une exposition anniversaire inaugurée cette semaine.

Des lanternes en papier étaient disposées dans la cour - rappelant celles de la chapelle ardente où le public a pu lui rendre un dernier hommage au début du mois -, les mannequins déambulant sous le portique historique. "Ce moment, cette atmosphère parlent d'eux-mêmes, il y a beaucoup de souvenirs ici ce soir", a déclaré l'actrice Cate Blanchett.

Photo : AFP/VNA/CVN

La collection s'inspire de deux lieux parmi les plus importants pour Armani : Milan, où il vivait face à la Pinacothèque, et la minuscule et lointaine île volcanique italienne de Pantelleria, entre la Sicile et la Tunisie, où il avait une maison de vacances.

Elle associe des costumes classiques et des robes scintillantes de tapis rouge dans des tons neutres, verts, bleus et pourpres évoquant la lumière, la terre et la mer.

"Tout semble fluide, léger, comme prêt à céder aux vents de l'île", a expliqué la marque dans le livret de présentation du défilé. Le groupe a fait appel à des mannequins ayant défilé pour le créateur au cours des cinq dernières décennies, "incarnations de son idée de la femme".

"Fin d'un cycle"

Le défilé a été suivi d'une visite de l'exposition, où des tenues emblématiques du styliste ont été placées parmi des chefs-d'œuvre de l'art italien.

Photo : AFP/VNA/CVN

Parmi elles, le costume de Richard Gere dans American Gigolo, film qui a contribué à la célébrité de l'acteur et d'Armani. Sa partenaire à l'écran, Lauren Hutton, était également présente au défilé.

Tout comme les acteurs Samuel L. Jackson, James Norton, Toni Servillo et Zhang Ziyi ainsi que le réalisateur Spike Lee, qui a qualifié Armani d'"homme de la Renaissance". Les invités, priés de venir en tenues de soirée, avaient reçu avec leur invitation un t-shirt blanc à l'effigie d'Armani.

La dernière pièce du défilé, longue robe scintillante d'un bleu profond, arborait également le portrait du créateur, ce qui a entraîné une ovation des 700 invités.

La nièce de Giorgio Armani, Silvana Armani, ainsi que le partenaire et collaborateur du styliste, Leo Dell'Orco, ont salué à la fin, alors que l'émotion était palpable chez de nombreux spectateurs.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Cette collection, la dernière sur laquelle Giorgio Armani a personnellement travaillé, est d'une certaine manière un témoignage de style et la fin d'un cycle, afin que de nouveaux puissent commencer", a déclaré le groupe.

Tout au long de sa vie, Armani a gardé un contrôle strict de l'empire commercial à plusieurs milliards de dollars - allant de la haute couture à l'hôtellerie - qu'il a bâti en cinq décennies.

Malgré son absence à certains défilés cet été pour des raisons de santé, il était resté en contact permanent avec ses équipes. Mais dans son testament, le milliardaire a déclaré vouloir que l'entreprise soit vendue, soit à un grand groupe de mode, soit introduite en bourse.

Le défilé de dimanche marque la fin effective de la Fashion Week de Milan, même si le programme se poursuit jusqu'à lundi 29 septembre.

Certaines des plus grandes maisons de mode italiennes ont présenté leurs collections printemps/été 2026 dans la capitale lombarde cette semaine, de Prada à Gucci, en passant par Fendi et Dolce & Gabbana.

AFP/VNA/CVN















